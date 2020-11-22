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海軍證實IDS戰系整合、聲納已簽約 知會美國會中

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
潛艦國造實體縮模。圖／總統府Flickr
潛艦國造實體縮模。圖／總統府Flickr

針對外傳潛艦國造至今尚未取得美方輸出許可的戰鬥系統整合與數位式聲納系統，海軍司令部今日發出新聞稿宣稱，兩項裝備均已獲得美政府同意，並與廠商完成簽約，現正知會國會中，不影響台船依計畫進度開工。

蔡總統將於11月24日出席高雄台船「海軍潛艦國造開工典禮」，主持台船「潛艦國造」案廠房啟用，宣示全案正式進入造艦階段。但據證實，組裝潛艦重要的紅區裝備中，仍有美商洛馬公司（Lockheed Martin）戰鬥系統整合與雷神公司（Raytheon）的數位式聲納系統，尚未取得輸出許可。

面臨美國政局正在改變，輸出許可取得與否的不確定升高。日前立法院審查預算時，馬文君等國民黨立委因此提案要求凍結「至少」30億元預算，堅持待取得輸出許可後再行解凍預算，朝野相持不下，全案目前保留。

國防部海軍司令部今天發出新聞稿表示，監察院國防及情報委員會於今年9月25日視察台船公司潛艦專案執行狀況，另立法院外交及國防委員會於10月26日至台船公司實施現地考察，並於立法院實施潛艦國造專案機密報告，目前在立、監兩院委員會監督下執行，目前進度正常。

海軍司令部表示，依據合約潛艦開工的條件，包含三項：廠房建置完成、試製船段及主次裝備合約簽署，台船公司已符合開工條件，台船公司預劃訂於11月24日舉行開工典禮。另有關媒體報導兩項裝備均已獲得美政府同意，並與廠商完成簽約，現正知會國會中，並不影響台船依計畫進度開工。

海軍司令部表示，海軍持續秉持審慎嚴謹的態度與風險管控，在立法院監督下，依法依約管制全案確按計畫執行，籲請國人支持。

潛艦 海軍 立法院

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