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東沙機場整建停工年餘 空軍：涉天候運補調整施工日期

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
東沙機場。記者程嘉文／攝影
東沙機場。記者程嘉文／攝影

空軍參謀長黃志偉日前在立法院表示，空軍東沙機場的工程辦理停工，但原因須私下向立委說明。空軍司令部今日表示，空軍在東沙島興建各項新新營舍與機場跑道整修，都已決標將依案實施，但機場工程涉及天侯、運補等因素，因此須調整施工日期。

共軍在台灣西南角防空識別區頻密實施海空演訓，鄰近東沙島面臨軍事威脅，國防部除以移地訓練為名，派遣海軍陸戰隊加強連、偵蒐大隊銳鳶無人機與陸軍蜂眼雷達進駐外，日前也決標耗資億餘元在東沙島進行「東沙營區新建工程」，由高偉營造有限公司以1億2571萬2390元得標，標案聯合有水電、機電工程廠商，整體工程預計上月起開始陸續施工，計畫於明年9月30日前完工。

另外，空軍也早在去年二月間決標由苗盛營造有限公司，以1億5500萬元金額進行東沙機場跑道整建工程，原預計明年三月就要完工，但目前完全不見工程進度。

立法院外交及國防委員會日前審議國防部110年度預算案，國民黨溫玉霞等立委提案，空軍正於東沙島實施機場設施與營舍設施整建，量東沙地理、天候、物資缺乏與船運等因素，尤其共軍在我防空識別區頻密實施海空演訓，其緊張情勢必將影響島上相關工程施作致進度落後，空軍應有積極應處作為。因此針對空軍司令部機場設施整建3億5447萬7千元，凍結1000萬元，待國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

面對提案，備詢的空軍參謀長黃志偉表示，空軍全台機場整建計有九項計畫：台南、花蓮、馬公機場已完工；花蓮佳山基地與嘉義機場在本月底前完工；新竹與台東機場目前工程進度超前，可望於明年6月前完工；空軍官校岡山機場部分，因招標文件因修正增加作業期程，本月底進行各標審查後，12月底前可決標，計畫110年6月完工。東沙機場部分「因為有一些考慮」，暫時辦理停工，會後再向立委報告。

由於東沙當面空域扼控巴士海峽進入南海節點海空域，近年成為美中軍機遭遇，機場停工年餘，引發外界關切。

空軍司令部表示，空軍在立法院審查軍事投資預算所指「機場設施整建工程」東沙工程，並非外界所指之「東沙島營區新建工程」，而其中並無「美方關切」及「東沙重新駐軍」等情。目前相關工程進度正常。該項營區工程已於今（109）年10月開工，目前進度正常，並無「被迫停工」情事。

空軍司令部進一步指出，預算審查答詢中所指「機場設施整建工程」東沙機場部分，是計畫性（天侯、運補等因素）調整施工日期，目前東沙機場運作正常，特此澄清。

我國在東沙島駐單位計有空軍東沙分隊、海軍氣象台、海洋國家公園管理處、海巡署東沙巡防指揮部及第五海巡隊東沙分隊等5個單位。軍方兩個單位兵力小，除非擴大駐防，否則不需大型營舍住用。這項工程由空軍司令部主辦，未來擴大進駐空用雷達、機動防空飛彈的可能性高。

東沙島 機場 空軍

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