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蔡英文加持潛艦國造起步？兩紅區裝備至今未獲輸出許可

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
台船興建的潛艦國造辦公大樓已完工。圖／讀者提供
台船興建的潛艦國造辦公大樓已完工。圖／讀者提供

蔡總統將於11月24日出席高雄台船「海軍潛艦國造開工典禮」，主持台船「潛艦國造」案廠房啟用，宣示全案正式進入造艦階段。但組裝潛艦重要的紅區裝備中，至今卻仍有美商洛馬公司（Lockheed Martin）戰鬥系統整合與雷神公司（Raytheon）的數位式聲納系統，尚未取得輸出許可。面臨美國政局正在改變，輸出許可取得與否的不確定升高。日前立法院審查預算時，馬文君等國民黨立委因此提案要求凍結「至少」30億元預算，堅持待取得輸出許可後再行解凍。朝野相持不下，全案目前保留。

民進黨立委蔡適應則表示，外交及國防委員會月前曾到左營考察潛艦工程進度，相關進度都符合規畫，針對在野黨委員提出的疑慮，在下次會議海軍能有充分時間詳細說明，相關預算應能獲得支持。

立法院外交及國防委員會月前曾由民進黨籍召委王定宇安排赴台船公司進行秘密考察，檢視潛艦國造案試製品與文件，並查看儀器設備、鋼版焊接與抗炸能力等，隨後召開秘密會議，邀請國軍高階官員說明進度。王定宇會後曾宣示，我國已渡過潛艦建造最困難的深水區，朝野立委對於原型艦如期下水皆有信心。

但當日也參與考察的馬文君說，她不能替此案背書，海軍宣稱取得的輸出許可，他們並沒有看到，也未獲進一步解釋，而且「許多東西不是眼睛看到的就算」，台船宣稱許多裝備抗炸測都通過，但她看不出來，沒有確切文書資料，「我去看了，不代表能背書」，她當時也曾提出異議。

馬文君表示，潛艦國造要起步，「紅區裝備」一定要到齊，「現在缺的紅區裝備是潛艦最重要的」，只要缺一項就作不下去，因潛艦所有配置、重量等，就算只差一公分，所有管線就都要改，不像外界想像這麼容易，我們支持潛艦國造，但必須務實地去作；她了解潛艦國造會面對許多困難，不像其他國家這麼容易，因此更要按步就班作好，否則整筆預算形同水流。這是她為何提案凍結的原因。最後要求至少凍結卅億元。

馬文君質疑，兩年前她公開質詢裝備輸出許可時，海軍曾宣稱「確定全拿到了」，但隨後每次講的都不一樣，「現在又說可能兩項沒有，那之前拿的是什麼？」對於至今尚未取得的紅區裝備輸出許可，「他們一直說有談了，但現在美國總統選舉有改變的，未來是否順利，不確定，沒有拿到就是沒有，且其他的輸出許可是也要有人去背書，是否真都拿到了」。

她進一步指出，許多國家造潛艦，如中國大陸只要100億元，日本最好的只要200億元出頭，我國至明年就要花掉300億元，她看不出現在的進度需要花這麼多錢。他因此提案要求輸出許可必須明確取得後，「後面慢一點點都沒關係」，應要把這個具備了，再往下作。而只要拿到輸出許可，預算隨即解凍。海軍也認為輸出許可是關鍵。但回應不具體，全案因此先保留。

她提醒，其實就算全部取得輸出許可，潛艦國造也不見得能作好，何況還沒拿到，加上現在美國政局也變了，萬一拿不到或有其他變數而延後，我們只造個船殼出來，根本沒用。

而據證實，潛艦國造須向國外採購81項主裝備中，至今還有戰鬥系統整合與數位式聲納系統，尚未取得美方輸出許可，這是全艦最重要的裝備。潛艦國造成敗，如今全繫於美方手裡。

「潛艦國造-第二階段原型艦（IDS）籌建」總預算493億6179萬9000元，110年度編列105億1377萬9000元預算。

圖為潛艦國造「設計階段」實體縮模。 圖／取自總統府 Flickr
圖為潛艦國造「設計階段」實體縮模。 圖／取自總統府 Flickr
蔡總統將於11月24日出席高雄台船「海軍潛艦國造開工典禮」，主持台船「潛艦國造」案廠房啟用。圖為受邀立委的出席證件。圖／立委蔡適應國會辦公室提供
蔡總統將於11月24日出席高雄台船「海軍潛艦國造開工典禮」，主持台船「潛艦國造」案廠房啟用。圖為受邀立委的出席證件。圖／立委蔡適應國會辦公室提供
去年潛艦廠房動土典禮上，IDS模型成為外界矚目焦點。圖右為海軍司令黃曙光。圖／海軍提供
去年潛艦廠房動土典禮上，IDS模型成為外界矚目焦點。圖右為海軍司令黃曙光。圖／海軍提供

潛艦 海軍 馬文君

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