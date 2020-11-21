軍方標定失聯F-16黑盒子信號位置 將展開探測及打撈

空軍第五聯隊蔣正志上校駕駛F-16戰機失聯，空軍司令熊厚基今晚證實，軍方已在花蓮空軍基地東北方9浬，距戰機從雷達光點消失處僅約1浬，深約1000多公尺處，確切偵獲黑盒子信號，附近亦有多處水下金屬反應。軍方今天表示，因下雨天候不佳，且海流強勁，待天氣許可，將立刻展開水下攝影及打撈工作。

空軍司令熊厚基今晚在花蓮空軍基地說明，17日晚間事發至今，共投入空中兵力44批44架次、海上兵力55艘次及陸上兵力73車316員；目前已在光點消失處東北方約一浬，即花蓮機場9浬處，偵獲飛機失事殘存記錄器CSFDR，即黑盒子的信號，附近海域發現多處水下金屬反應。

五聯隊隊長謝日升少將進一步說明，在花蓮機場9浬處非常精準的聽到疑似有黑盒子發送的訊號，訊號是37.5千赫茲的頻率，與飛機失事的地點相當接近。今天派了兩架P-3C反潛機，在這個區域來回執行偵蒐，發現3個金屬反應點，下午3時，反潛機也回報附近發現更精準的金屬反應，已經投放浮標，再一段時間會有更精準的資訊回來，這是事發當天到目前為止最重要的發現。

謝日升說，發現後就開始做搜救任務規畫，由國防部積極協調，運用所有國家能力，目標就是把黑盒子打撈上來，做為後面的事證發掘的基準。因台灣東部的海床落差非常大，經過多方判斷，黑盒子在海底深度約在1000多公尺，一定會造成打撈的難度，但這個行動是匯集國家所有的能力和資源，要把小隊長（蔣正志）帶回來。

花蓮今天下起綿綿細雨，海象不好，海流也很強勁。謝日升說，海象不佳，的確會對後續探測、打撈任務造成一定影響，但是絕對會不放棄，海象許可後，還會把搜救能力全部支援投入。