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美艦今年第11度通過台灣海峽 2架共機運8機持續擾台
美國海軍第七艦隊稍早在臉書表示，第七艦隊伯克級神盾驅逐艦貝瑞號（USS Barry DDG-52）今天通過台灣海峽。第七艦隊指出，航經台灣海峽表明了美國對於印太區域自由與開放的承諾，美國海軍將繼續在國際法允許的範圍內飛行與航行。
根據公開資訊，這已是美國軍艦今年第11度航經台灣海峽，上一回航經台海的美國軍艦也是貝瑞號，是在10月14日由南向北航經台灣海峽，隨後持續向北航行。
國防部稍早也在官網「即時軍情動態」發布解放軍今天進入我西南空域活動情況。空軍表示，今天總計有二架運8機襲擾我西南空域，機型分別為反潛機與技術偵察機，空軍依照慣例派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。
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