快訊

金馬57／打敗金玄彬、戴立忍 納豆奪最佳男配角

軍方證實確認失聯F-16黑盒子位置 天氣許可將打撈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

F-16何時復飛？ 空軍：最快月底啟動正常訓練

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
蔣正志上17日校駕駛F-16戰機起飛執行例行性夜航訓練任務後失蹤，F-16戰機全面停飛特檢，預計最快月底啟動正常訓練。圖／軍聞社
蔣正志上17日校駕駛F-16戰機起飛執行例行性夜航訓練任務後失蹤，F-16戰機全面停飛特檢，預計最快月底啟動正常訓練。圖／軍聞社

空軍上校蔣正志17日晚間駕駛F-16戰機從花蓮空軍基地起飛進行夜航訓練後失聯，總統蔡英文即下令停飛所有戰機做檢查。空軍今天表示，下周一會規畫復飛計畫，安全無虞後才會開飛，規畫在月底，才可能啟動F-16的正常訓練。

空軍司令部督察長李大偉少將今天表示，除了F-16戰機外，所有的戰鬥機跟空運機，預計明天（22日）會把所有的空間迷向和模擬機的科目全部做完，另外就是飛機的特檢部分，一定把它做完。預計在23日，除F-16戰機外，所有飛機都可正常訓練。

至於F-16戰機部分，下周一會規畫復飛計畫，計畫核定後就按照計畫執行，在安全無虞之下，才會順利開飛，預計規畫在月底後，才可能啟動F-16正常訓練。

F-16 戰機 空軍

延伸閱讀

F-16失事黃金72小時已過 國防部：不會放棄 全力搜救

參謀總長坐鎮 海陸空持續搜救F-16

黃曙光坐鎮應變中心 整合三軍全力搜救F-16飛官

搜獲失聯F-16訊號 探測船定位中

相關新聞

軍方標定失聯F-16黑盒子信號位置 將展開探測及打撈

空軍第五聯隊蔣正志上校駕駛F-16戰機失聯，空軍司令熊厚基今晚證實，軍方已在花蓮空軍基地東北方9浬，距戰機從雷達光點消失...

美艦今年第11度通過台灣海峽 2架共機運8機持續擾台

美國海軍第七艦隊稍早在臉書表示，第七艦隊伯克級神盾驅逐艦貝瑞號（USS Barry DDG-52）今天通過台灣海峽。第七...

F-16何時復飛？ 空軍：最快月底啟動正常訓練

空軍上校蔣正志17日晚間駕駛F-16戰機從花蓮空軍基地起飛進行夜航訓練後失聯，總統蔡英文即下令停飛所有戰機做檢查。空軍今...

蔣正志駕機失聯仍未尋獲 蔣妻安慰隊員「共同度過」

空軍第五聯隊26作戰隊長蔣正志上校17日晚間駕F-16戰機起飛後即失聯，蔣妻從第一天就趕到花蓮空軍基地，守候搜尋結果。空...

國防部：已初步掌握F-16戰機可能失聯地點

空軍一架F-16戰機17日在花蓮外海失聯迄今仍未尋獲，軍方已掌握8個可能訊號來源。據了解，目前經過探測船與錦江艦、獵雷艦...

F-16飛官失聯第5天 空軍晚間6時記者會說明搜救進度

空軍第五聯隊上校蔣正志人機失聯今天進入第5天，搜救近百小時。據了解，探測船及獵雷艦經過昨天整天探測，已在花蓮外海標定詳細...

F-16失事黃金72小時已過 國防部：不會放棄 全力搜救

F-16戰機失聯迄今已進入第4天，搜救任務持續當中。國防部表示，空軍已出動P-3C反潛機在海面上500呎進行搜索，並透過...

參謀總長坐鎮 海陸空持續搜救F-16

F-16戰機失事搜救行動持續，參謀總長黃曙光昨天親赴花蓮督導搜救任務，除召集陸、海、空三軍與海巡署了解進度，也指示要用盡...

F-16失事 參謀總長黃曙光赴花蓮坐鎮搜救任務

F-16戰機失事搜救行動持續，參謀總長黃曙光上將今天赴花蓮督導日前失聯的F-16搜救任務，除了召集陸、海、空三軍與海巡署...

黃曙光坐鎮應變中心 整合三軍全力搜救F-16飛官

參謀總長黃曙光上將今天赴花蓮督導日前失聯的F-16搜救任務，除了召集陸、海、空三軍與海巡署瞭解進度，強調要用盡所有方法，...

中共網軍攻擊 民進黨：極為卑劣

針對中共網軍散布F-16飛官投誠假訊息與中國官媒《人民日報海外版》撰文批判行政院長蘇貞昌為台獨罪犯等事，民進黨今天表示，...

總統府證實 蔡總統24日將出席潛艦國造建造案開工典禮

針對媒體詢問報載蔡英文總統將出席「潛艦國造建造案開工典禮」，總統府發言人張惇涵證實，蔡總統預計將出席24日的開工典禮，為...

熱門新聞

中天新聞員工何去何從？杜紫宸向蔡衍明提3建議

小學的他們即相識定情…闊別65年後藉一封信重逢互許終身

進RCEP要承認一國兩制？馬英九：經濟部說些不存在障礙

65年後重逢 你依舊是我今生的新郎

上海新增兩名新冠本土病例！當地如臨大敵 連夜排查

台美經濟會議華府登場 開幕式簽署暸解備忘錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。