F-16何時復飛？ 空軍：最快月底啟動正常訓練

空軍上校蔣正志17日晚間駕駛F-16戰機從花蓮空軍基地起飛進行夜航訓練後失聯，總統蔡英文即下令停飛所有戰機做檢查。空軍今天表示，下周一會規畫復飛計畫，安全無虞後才會開飛，規畫在月底，才可能啟動F-16的正常訓練。

空軍司令部督察長李大偉少將今天表示，除了F-16戰機外，所有的戰鬥機跟空運機，預計明天（22日）會把所有的空間迷向和模擬機的科目全部做完，另外就是飛機的特檢部分，一定把它做完。預計在23日，除F-16戰機外，所有飛機都可正常訓練。

至於F-16戰機部分，下周一會規畫復飛計畫，計畫核定後就按照計畫執行，在安全無虞之下，才會順利開飛，預計規畫在月底後，才可能啟動F-16正常訓練。