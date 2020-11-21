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蔣正志駕機失聯仍未尋獲 蔣妻安慰隊員「共同度過」

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
國防部長嚴德發（右2）日前到花蓮空軍基地探視蔣正志上校的妻子（左2）。圖／國防部提供
國防部長嚴德發（右2）日前到花蓮空軍基地探視蔣正志上校的妻子（左2）。圖／國防部提供

空軍第五聯隊26作戰隊長蔣正志上校17日晚間駕F-16戰機起飛後即失聯，蔣妻從第一天就趕到花蓮空軍基地，守候搜尋結果。空軍透露，今天蔣妻還安慰其他隊員，因為她是隊長的夫人，要帶隊所有隊員及眷屬共同度過。

蔣正志失聯將近100小時，搜索行動持續中，外界關切蔣妻狀況，空軍第五聯隊長謝日升少今表示，蔣夫人是非常優秀的空軍眷屬，更是所有戰鬥機飛行員眷屬的代表，若說有空軍眷屬這麼支持丈夫，且獨立照顧家庭，蔣夫人就是最好的代表。

謝日升說，蔣正志是26作戰隊的隊長，雖然多日下落不明，但今天稍早，蔣夫人還到隊上安慰其他隊員，因為她知道，她是隊長的夫人，她必須要帶領隊上所有的隊員及眷屬共同度過。

空軍 蔣正志 F-16

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