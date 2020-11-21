國防部：已初步掌握F-16戰機可能失聯地點

空軍一架F-16戰機17日在花蓮外海失聯迄今仍未尋獲，軍方已掌握8個可能訊號來源。據了解，目前經過探測船與錦江艦、獵雷艦交叉比對，已標定詳細位置。

上校飛行官蔣正志駕駛編號6672的F-16戰機，17日18時05分自花蓮起飛執行表定夜航訓練，起飛2分鐘後失聯，海軍錦江級艦已在18日上午9時3分接收疑似信標訊號，國防部長嚴德發19日指出，軍方已發現8個訊號，但會從最早的訊號來源搜索、逐點尋找。

軍方人士表示，目前已初步判定F-16可能失聯地點，但礙於該地點海流強勁，探測儀器與水下攝影機操作困難，危險程度高，因此尚無法完成水下作業，待天氣、海流穩定後，將立即展開精確攝影與打撈工作。