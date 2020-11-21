F-16飛官失聯第5天 空軍晚間6時記者會說明搜救進度

空軍第五聯隊上校蔣正志人機失聯今天進入第5天，搜救近百小時。據了解，探測船及獵雷艦經過昨天整天探測，已在花蓮外海標定詳細位置，但當地海深逾千公尺，且海流強，加上今天花蓮整日陰雨，海象極差，探測困難，空軍第五聯隊今晚6時將由聯隊長謝日升少將出面說明。

蔣正志上校17日晚間6時5分駕駛F-16戰機從花蓮空軍基地出發，執行夜航訓練，2分鐘後就失聯。今天搜索進入第5天，P-3C反潛機持續繞行搜尋，銓日儀海測船「奧黛麗絲號」也在花蓮外海持續探測，但因海象差、海流強，探測儀器與水下攝影機操作困難，暫時還無法完成水下作業。

【中央社21日電】

F-16戰機17日在花蓮外海失聯迄今仍未尋獲，軍方已掌握8個可能訊號來源；軍方人士今天指出，已初步判定可能的失聯地點，但受限天候因素仍無法探測，後續待氣象條件允許，將進一步確認。

上校飛行官蔣正志駕駛的F-16戰機（編號6672）17日傍晚6時5分自花蓮起飛執行表定夜航訓練，起飛2分鐘後失聯，海軍錦江級艦已在18日上午9時3分接收疑似信標訊號，國防部長嚴德發19日指出，軍方已發現8個訊號，但會從最早的訊號來源（距岸9浬處）搜索、逐點尋找。

軍方人士下午受訪表示，目前初步判定可能失聯地點，但受限天候等因素仍無法水下探測，後續待氣象條件允許，將進一步確認。