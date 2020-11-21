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F-16失事黃金72小時已過 國防部：不會放棄 全力搜救

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
花蓮基地一架機號6672的F-16單座戰機，17日18時5分由飛行官蔣正志上校駕機起飛執行例行性夜航訓練任務，戰機雷達光點於18時7分消失於機場東北面9浬處。圖／軍聞社
花蓮基地一架機號6672的F-16單座戰機，17日18時5分由飛行官蔣正志上校駕機起飛執行例行性夜航訓練任務，戰機雷達光點於18時7分消失於機場東北面9浬處。圖／軍聞社

F-16戰機失聯迄今已進入第4天，搜救任務持續當中。國防部表示，空軍已出動P-3C反潛機在海面上500呎進行搜索，並透過海軍船艦聲納系統，確認飛機可能位置，將資料整合透由民間「奧黛麗絲號」執行打撈作業，即便已經超過黃金72小時搜救時間，仍會持續搜救不會放棄。

軍方人士指出，2017年11月7日一架幻象戰機墜海失事，當時國軍當時全力搜索，同樣沒有找到殘骸，一直到2018年12月4日，軍方才尋獲戰機鼻輪、減震支柱與發動機零件等殘骸，累計派遣569架次各型航空器進行搜救，並委由專業打撈公司執行14航次搜尋，直到2019年10月17日才尋獲失事戰機黑盒子。軍方人士表示，這兩起意外的屬性研判有可能較為雷同，這次也會如同上回幻象戰機失事，搜救、搜尋任務一直持續下去。

幻象戰機 F-16 空軍

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