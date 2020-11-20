F-16失事 參謀總長黃曙光赴花蓮坐鎮搜救任務

F-16戰機失事搜救行動持續，參謀總長黃曙光上將今天赴花蓮督導日前失聯的F-16搜救任務，除了召集陸、海、空三軍與海巡署瞭解進度，也指示要用盡所有方法，找回飛行員與該架F-16戰機。

黃曙光上午在副總長李廷盛中將、空軍副司令鄭榮豐中將等人陪同下，前往空軍五聯隊召開搜救任務協調會，隨後前往搜救應變中心聽取專案搜救報告，以掌握搜救進度並提出指導。

黃曙光表示，已經要求空軍出動P-3C反潛機在海面上500呎進行搜索，並透過海軍船艦聲納系統確認飛機可能位置，最後將資料整合，並由民間奧黛麗絲號執行打撈作業。

黃曙光說，此次任務攸關軍心士氣，已協請海巡署支援搜救任務，在海面找尋有無飛機殘骸、油漬等跡象；陸路則由陸軍花東防衛指揮部官兵持續在海岸旁以定點及巡邏方式搜尋漂流物，絕不放棄任何機會。黃曙光也前往空軍救護隊慰勉官兵日以繼夜投入搜救任務的辛勞與努力，並探視蔣正志家屬，轉達蔡英文總統、國防部長嚴德發的關懷之意。