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蔡總統強烈抨擊中共網軍惡意攻擊 「絕不容忍」
針對空軍F-16戰機日前在花蓮外海失聯，有中共網軍散播假訊息，指失聯飛官投誠並降落廈門機場。蔡英文總統中午透過臉書表示，「身為三軍統帥，我絕不容忍這種消費失聯飛官、踐踏國軍弟兄姊妹守護家園信念的行為。」
蔡總統表示，對於空軍F-16戰機在訓練中意外失聯，目前政府已經在花蓮外海接收到飛航資料紀錄器訊號，搜救和打撈工作依然持續進行中，不會放棄任何希望。
蔡總統說，「我必須強烈譴責，有特定使用簡體字的網友，合成、變造F-16戰機降落在廈門機場的畫面並惡意散播。」這不但是錯誤的假訊息，更是有意混淆國人認知、打擊台灣民心士氣的典型資訊戰手法。
蔡總統表示，身為三軍統帥，她絕不容忍這種消費失聯飛官、踐踏國軍弟兄姊妹守護家園信念的行為。她也呼籲，「請大家告訴大家，看到假訊息，一律檢舉，切勿轉傳。」網路社群上關於國軍的資訊，請多追蹤國防部發言人臉書。
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