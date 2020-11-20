國軍意外頻傳 湯蕙禎：政戰局應加強輔導確保心緒穩定

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委湯蕙禎（中）。圖／湯蕙禎國會辦公室提供
民進黨立委湯蕙禎（中）。圖／湯蕙禎國會辦公室提供

國軍近來發生多起意外。民進黨立委湯蕙禎表示，自己長期關注軍中管理及國軍官兵心緒穩定，尤其自今年以來，國軍發生多起訓練失事、自我傷害等重大意外事件，不僅造成人員和裝備的折損，也是國家的損失；因此建議針對肇案單位官兵心緒，應有專業心輔人員主動至單位實施壓力檢核、個別輔導、安心團體及生命教育，降低事件對官兵的衝擊與影響，讓單位各項工作能儘速恢復正常。

湯蕙禎說，經過長期督促與國防部內部改進，目前已針對重大事件建立處置標準作業流程，在事件發生後的第一時間即通知眷屬到場，指派專人陪伴，瞭解需求與訴求，並由高階幹部親自說明事發經過，全力協助喪葬及撫卹事宜，並適合舉行記者會，向大眾說明事件始末等；但仍深切期待國軍能更加小心、謹慎地執行各項訓練任務外，也希望政治作戰局應該主動給予因公殉職官兵的眷屬與單位官兵心理支持，協助他們儘早走出傷痛。

湯蕙禎指出，肯定國防部在意外發生後積極善後處置，讓受事件影響官兵能在短時間內恢復正常狀態，持續投入戰備演訓工作，但仍強調眷屬的情緒紓解也非常重要，國防部執掌慰勞慰問的政戰局應思考能否在既有的基礎上，強化撫卹和輔導措施，以最大量能去照顧遺眷和受傷官兵，將事件所造成的傷害降到最低，讓國軍官兵在認真執行保家衛國任務的時候，真正的無後顧之憂。

國軍 國防部

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