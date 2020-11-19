中科院如鐽震內線 立委批軍火商附身

「有先生在中科院上班，太太在外面做軍火商的嗎？」中科院副院長羅意中19日赴立院報告對美軍購案，國民黨立委費鴻泰質詢時痛批，中科院改制行政法人後弊端叢生，軍火商經常出入大門，讓中科院猶如「鐽震分身」；財委會召委林德福表示，此事檢調應介入調查。

何時動念買無人機

國民黨立委賴士葆質詢，「我方是何時『起心動念』要買MQ-9B無人機？何時完成建案？是我們主動，還是對方說要賣？」國防部戰略規劃司建軍規畫處長黃文啟回應，在民國107年就已將MQ-9B列入計畫，這些都是機密文件，「是我們主動提出去，我們提了4次，2年時間提了4次。」國防部副部長張哲平接著補充說，民國110年就會完成建案。

賴士葆追問，中科院是否也有研發無人機，何時能量產？中科院副院長羅意中表示，中科院的長制空無人機建案是從民國107年到110年完成，並在今年9月成功首飛，目前正在研發測評，明年結案後會進入建案程序；若按照現在程序，應該是在113年。

賴士葆說，既然如此，為何不向美國購買MQ-9B就好？還需要中科院研發嗎？張哲平坦言，兩者運用與功能是有差異，兩個都要，但「美國是可以飛得比較遠。」羅意中則強調，台灣購買MQ-9B對中科院的研發案一點影響都沒有，「我們會持續做」。

軍火商進出中科院

接著質詢的費鴻泰痛批，中科院的無人機其實就叫「騰雲」無人機，從開始研發到現在已經20多年了，但一無成就，連中科院內部人員都說研發人員每天都在鬼混，「你怎麼現在又在鬼扯107年才開始發展？」主要是2014年改制行政法人後，採購既不用按照《政府採購法》，內部人員也不需財產申報。

「有個軍方背景的人在中科院改行政法人後突然買了2棟豪宅、2輛名車，過了2年被調回軍方又馬上賣車、賣房，因為要財產申報了，你們知道我在講誰，這就是中科院，是個墮落的地方。」費鴻泰當場點名羅意中說，「請問軍火商有沒有隨便進出你們中科院？有還是沒有！」羅意中未回應，費鴻泰說「你答不出來！」

不僅如此，費鴻泰更進一步爆料，國防部、中科院目前在軍事採購上其實已變成魁儡，因為，整個軍火平台就在總統府的國家安全會議上；而這個平台的發言人是國安會副秘書長陳文政，背後還躲了兩個人，一個姓邱、一個姓胡，「我會在適當時候把姓邱的、姓胡的角色說清楚。」

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