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士官輕生傳遭霸凌 八軍團：如有事證 可向檢調檢舉

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
陸軍203旅下士自縊疑與霸凌有關，軍方強調，持續調查中，絕對勿枉勿縱查明。記者謝進盛／攝影
陸軍203旅下士自縊疑與霸凌有關，軍方強調，持續調查中，絕對勿枉勿縱查明。記者謝進盛／攝影

陸軍203旅一名士官營內輕生，傳生前曾遭霸凌。陸軍第八軍團指揮部今天表示，此案已提高調查層級，由陸軍司令部主責法紀調查，並由司法機關偵辦中，軍團將全力配合調查，各界如有事證，可向檢調檢舉。

八軍團表示，此案目前已由司法機關偵辦中，軍方全力配合調查，籲請媒體勿臆測報導，以免混淆視聽。

八軍團指出，為釐清肇因，此案已提高調查層級，由司令部主責法紀調查，並邀請心輔、社工等專家學者參與協助調查，務求調查過程獨立、專業及透明；全案調查完畢後，將邀請家屬及部外委員共同與會說明，並將調查所得結論，提供司法機關參考，如涉違法，將依法究辦不貸。

八軍團指出，各界如有任何事證，均可直接向檢調單位檢舉，以釐清相關事實。

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司法 陸軍 社工

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