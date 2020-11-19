快訊

整理／十五年來8家電視台也換不了照 最後有誰順利翻盤復照？

疑不滿中天案男子赴NCC朝旗幟噴綠漆 警當場逮捕帶回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盼不再發生不幸！空軍戰機維保費用從102億提升至159億元

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
立法院外交及國防委員會就國防部110年度預算案，朝野立委關切日前失事的F-5型戰機料配件補充與使用，決議併案將空軍保修凍結一億元，要求空軍說明預算運用與建構有效維保能量。圖／本報資料照
立法院外交及國防委員會就國防部110年度預算案，朝野立委關切日前失事的F-5型戰機料配件補充與使用，決議併案將空軍保修凍結一億元，要求空軍說明預算運用與建構有效維保能量。圖／本報資料照

中共解放軍空軍今年派遣共機擾台次數大增，空軍司令部參謀長黃志偉上午在立法院表示，因應新局勢對應兵力增加，空軍相關戰機維護與修製預算，從109度的102億元，提升到110年度的159億元。他強調，相關預算讓戰機壽期管理更確實，「不再發生不幸事件」。

立法院外交及國防委員會就國防部110年度預算案，朝野立委關切日前失事的F-5型戰機料配件補充與使用，決議併案將空軍保修凍結一億元，要求空軍說明預算運用與建構有效維保能量。

國民黨立委馬文君表示，空軍後勤及通資業務下軍事單位零附件購置與保修預算，編列270餘億元，但其中辦理AT-3型教練機維修預算，比109年度少了四成、四億餘元，對維持飛行能量有疑慮。她要求空軍說明，再予解凍。

民進黨立委趙天麟則表示，在中共軍機今年擾台次數增加下，空軍戰機維保費必須充足，才能讓空軍在空中作防衛有更大後盾。他發現106到109年相關維保預算支用率都超過百分之百，107年甚至達119.9%，今年已達99.7%，「應該也會超過百分之百」。空軍明年編列相關預算已大幅增加，達159億元，但到底夠不夠？如何建構給力的戰機維保體系，空軍應詳盡說明。

列席答詢的黃志偉表示，空軍相關戰機維護與修製計畫所需零附件採購，須提前兩年完成修製計畫，預估兩年後需求進行編列。但每年都有不同情況，如今年就遭逢共機繞台次數增加，空軍對應兵力也增加，相關修護與零件耗用也增加，預算若不足，就會爭取以其他預算來補足需求。空軍後續會根據局勢評估與裝備情況，精實檢討。

趙天麟追問，空軍維修預算109年編列102億元，明年則為159億元，是否因應今年的新局勢發展所增加？黃志偉回應：是的；其中一部分是因應新局勢，另外則為飛機零件與裝備作性能上改進或小型構改工程，現在編列預算能讓戰機壽期管理更確實，「不再發生不幸事件」。

空軍 戰機 趙天麟

延伸閱讀

持續搜救！海空聯合搜索F-16戰機 今晨7時30分止未發現失聯人機

F-16墜海 空軍：不排除空間迷向

影／F-16戰機在20秒內急墜7000呎 空軍司令：可能是空間迷向

F-16戰機22年來9起事故 盤點失事地點、搜救與傷亡情況

相關新聞

盼不再發生不幸！空軍戰機維保費用從102億提升至159億元

中共解放軍空軍今年派遣共機擾台次數大增，空軍司令部參謀長黃志偉上午在立法院表示，因應新局勢對應兵力增加，空軍相關戰機維護...

203旅又傳士官輕生 陸軍：查無霸凌 個案有追蹤輔導

媒體報導，陸軍第八軍團步兵第203新訓旅一位下士教育班長，12日在營區輕生。陸軍司令部副參謀長陳明華今天表示，初步調查，...

外購MQ-9B無人機 藍委：恐排擠中科院自行研發機型

美國將軍售我四架MQ-9B海上衛士型無人機。國民黨立委賴士葆質疑，中科院也有自行研發中的「騰雲」無人機，若採外購恐造成預...

國防部：今年新增軍購 不會有預算排擠效應

立委關注新增多項軍購是否排擠國造等其他預算，國防部戰略規劃司建軍處長黃文啟今天表示，軍事投資預算的國內產製部分自民國10...

評／川普政策遺產下 拜登的國防走向與對台影響

面對中共將經貿、政治、軍事、宣傳等全領域武器化的整體鬥爭戰略，若非川普政府過去幾年來的獨斷獨行與動輒施壓，會有幾個印太盟邦願意干犯大不諱去選擇站隊華府而開罪北京？ 拜登基本上將繼承川普在印太地區遺留下來的相對「有利」盟邦態勢，只不過得以用較溫和的方式繼續推動圍堵中共的網絡。

共軍對台施壓不稍減 三電偵機今侵我西南空域

國防部今（18）日公布中共解放軍進入我西南空域活動情況，包括有運-8反潛機、運-8遠干機與運-9通信對抗機各一架次侵入我...

海軍承認飛彈突擊艇不符作戰需求 明年預算全砍

前參謀總長李喜明任內力主，建造「微型飛彈突擊艇」，全案計畫興建60艘，總預算316.3億元。不過隨著李喜明的退伍，本案面...

美台五項新軍售 國防部：均為無法自製且具戰備急迫性

美國今年宣布售我岸置魚叉飛彈等五項精準打擊武器，國防部表示，其中「遠程精準火力打擊系統」等五案均為我目前無法自製、有助快...

國軍「重慶14號」執行完畢 指揮所地下化工程全數完工

軍方證實，執行十餘年作戰區地下化工程「重慶14號」專案，已於前年全數完工。但陸軍明年編列相關預算要進行地下工程機電維修，...

國軍205廠搬遷在即 三年無法生產、外銷輕兵器彈藥

國防部證實，位於高雄市的國防部生製中心205廠即將搬遷，國民黨立委馬文君上午表示，205廠是我國目前唯一可從事軍品外銷的...

戰機頻繁升空周旋共機油料卻少買 陸勤部預算遭刪減

立法院外交及國防委員會上午進行國防部110年度預算案進行審查，陸軍後勤指揮部因代為採購空軍戰機所需JP-8燃油，在空軍戰...

台灣人國防意識正在上升中，會否受國防政策影響？

蔡英文政府第二任期至今，一大政策議程就是國防政策。吳怡農多次透過自己的身分與知名度丟出國防議題，而蔡英文總統的臉書，根據筆者初步估計，自今年五月以來，大概有五分之一的貼文與照片都是軍人與軍隊相關的議題。

熱門新聞

12月起強制戴口罩場所名單出爐 餐廳不用、室內泳池記得戴

誰接中天52台？NCC主委陳耀祥說出推薦名單

中天新聞不予換照 韓國瑜：7矮人摧毀新聞自由捧白雪公主

中天換照案 郭台銘：任何人經營媒體都應維持新聞自主

恐是空間迷向！戰機20秒內墜7000呎 飛官疑似發出信標訊號

中天案 孫大千：台灣只有一種違法就是民進黨說你違法

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。