盼不再發生不幸！空軍戰機維保費用從102億提升至159億元

中共解放軍空軍今年派遣共機擾台次數大增，空軍司令部參謀長黃志偉上午在立法院表示，因應新局勢對應兵力增加，空軍相關戰機維護與修製預算，從109度的102億元，提升到110年度的159億元。他強調，相關預算讓戰機壽期管理更確實，「不再發生不幸事件」。

立法院外交及國防委員會就國防部110年度預算案，朝野立委關切日前失事的F-5型戰機料配件補充與使用，決議併案將空軍保修凍結一億元，要求空軍說明預算運用與建構有效維保能量。

國民黨立委馬文君表示，空軍後勤及通資業務下軍事單位零附件購置與保修預算，編列270餘億元，但其中辦理AT-3型教練機維修預算，比109年度少了四成、四億餘元，對維持飛行能量有疑慮。她要求空軍說明，再予解凍。

民進黨立委趙天麟則表示，在中共軍機今年擾台次數增加下，空軍戰機維保費必須充足，才能讓空軍在空中作防衛有更大後盾。他發現106到109年相關維保預算支用率都超過百分之百，107年甚至達119.9%，今年已達99.7%，「應該也會超過百分之百」。空軍明年編列相關預算已大幅增加，達159億元，但到底夠不夠？如何建構給力的戰機維保體系，空軍應詳盡說明。

列席答詢的黃志偉表示，空軍相關戰機維護與修製計畫所需零附件採購，須提前兩年完成修製計畫，預估兩年後需求進行編列。但每年都有不同情況，如今年就遭逢共機繞台次數增加，空軍對應兵力也增加，相關修護與零件耗用也增加，預算若不足，就會爭取以其他預算來補足需求。空軍後續會根據局勢評估與裝備情況，精實檢討。

趙天麟追問，空軍維修預算109年編列102億元，明年則為159億元，是否因應今年的新局勢發展所增加？黃志偉回應：是的；其中一部分是因應新局勢，另外則為飛機零件與裝備作性能上改進或小型構改工程，現在編列預算能讓戰機壽期管理更確實，「不再發生不幸事件」。