203旅又傳士官輕生 陸軍：查無霸凌 個案有追蹤輔導

媒體報導，陸軍第八軍團步兵第203新訓旅一位下士教育班長，12日在營區輕生。陸軍司令部副參謀長陳明華今天表示，初步調查，該員狀況是不適應教育班長職務，相關情況部隊也有進行個案追蹤輔導，並調整其連隊；至於外傳該士官有遭到霸凌，陳明華說，目前查無相關事證。

立法院財政委員會邀請主計長朱澤民、審計長陳瑞敏及國防部副部長張哲平就「最近3年軍購預算（含特別預算）、決算（含特別決算）編列、執行 情形，以及對三軍、國家中山科學研究院可能產生的排擠影響」進行專題報告並備質詢。

民進黨立委林楚茵質詢時表示，該名下士在入營後接受簡式健康身心量表評估，是屬於尚需關懷群，陸軍是否有進行個案追蹤。陳明華回應，所有新兵到部之後，包括該員都有進行一定的檢測，並針對個案工作壓力、家庭因素等因素，持續追蹤輔導。

陳明華指出，該名下士在今年1月1日初任下士，原本在203新訓旅擔任5營第3連的教育班長職務，但追蹤發現其狀況並沒有很好，在這個單位覺得壓力很大，所以今年5月調整為第2連，顯示全案是有經過管制的。 自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )