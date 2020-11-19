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外購MQ-9B無人機 藍委：恐排擠中科院自行研發機型
美國將軍售我四架MQ-9B海上衛士型無人機。國民黨立委賴士葆質疑，中科院也有自行研發中的「騰雲」無人機，若採外購恐造成預算排擠效應；藍委費鴻泰更說，中科院研發無人機已20年，至今一是無成；國防部副部長張哲平回應，空軍有一定分工原則，不同類型無人機會有不同使功能性，無論國內研發、外購都要，並不會有預算排擠狀況。
立法院財政委員會邀請主計長朱澤民、審計長陳瑞敏及國防部副部長張哲平就「最近3年軍購預算（含特別預算）、決算（含特別決算）編列、執行 情形，以及對三軍、國家中山科學研究院可能產生的排擠影響」進行專題報告並備質詢。
國防部戰略規劃司報告指出，我國軍事投資外購從2016年來為落實國防自主政策，對外採購比例逐年降低，從2016年的六成一，到2017年五成，2018年更進一步降至三成二，2021年國內產製的軍事投資預算比例已達79.8%、僅有20.2％對外採購，未來武器裝備仍將以國內自製為主，輔以我國暫時無法自製、且可快速提升戰力的軍購項目。
賴士葆表示，美國政府接連通過多項對台軍售案，但部分軍購項目與中科院自主研製的武器重疊，疑恐排擠國防自主預算，MQ-9B無人機即是一例。張哲平回應，通盤檢討美方今年所供售之武器及精準彈藥，均具有戰備之急迫性，且各案向美方提出前均已先行檢討國防財力狀況，因此軍購執行不會對中科院形成預算排擠。
張哲平在回應綠委莊瑞雄時表示，中科院「騰雲」無人機現在並非有關鍵技術問題，而是程序問題；中科院副院長羅意中表示，騰雲無人機目前已進入光電球、雷達等系統整合階段，明年上半年會進行研發測評，下半年進行作戰測評，接下來就可以準備建案，預計2024年可以開始量產。
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