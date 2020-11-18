聽新聞
test
0:00 / 0:00

海軍承認飛彈突擊艇不符作戰需求 明年預算全砍

聯合報 / 記者程嘉文／即時報導
海軍參謀長敖以智。記者程嘉文/攝影
海軍參謀長敖以智。記者程嘉文/攝影

前參謀總長李喜明任內力主，建造「微型飛彈突擊艇」，全案計畫興建60艘，總預算316.3億元。不過隨著李喜明的退伍，本案面臨微妙的局面。今天在立法院外交國防委員會的會議中，海軍也首度承認本案「不符作戰需求」，朝野立委決議，將明年度編列的1122.2萬元全數減列。

微型飛彈突擊艇排水量不到50噸，每艘搭載兩枚雄風二型飛彈，可停泊於全台各個小型漁港內，以發揮保存戰力效果。全案自108年度執行到118年度。國防部109、110年度預算書中，分別僅編列104萬餘元、1122.1萬元，付款高峰不斷遞延，外界也關注此案是否生變。

立法院外交及國防委員會今添審查國防部明年度預算，朝野立委均針對微型飛彈突擊艇案提出凍結或減列。在民進黨立委蔡適應詢問下，海軍參謀長敖以智中將表示，「經初步評估，本案不符合作戰需求」，這也是海軍首度公開表達此案態度。

最終立院外委會經決議，微型飛彈突擊艇明年度1122.1萬元預算，全數減列。

飛彈 海軍

延伸閱讀

【即時短評】MQ-9B無人機 將成我遠距攻陸飛彈目獲來源

相關新聞

海軍承認飛彈突擊艇不符作戰需求 明年預算全砍

前參謀總長李喜明任內力主，建造「微型飛彈突擊艇」，全案計畫興建60艘，總預算316.3億元。不過隨著李喜明的退伍，本案面...

共軍對台施壓不稍減 三電偵機今侵我西南空域

國防部今（18）日公布中共解放軍進入我西南空域活動情況，包括有運-8反潛機、運-8遠干機與運-9通信對抗機各一架次侵入我...

美台五項新軍售 國防部：均為無法自製且具戰備急迫性

美國今年宣布售我岸置魚叉飛彈等五項精準打擊武器，國防部表示，其中「遠程精準火力打擊系統」等五案均為我目前無法自製、有助快...

國軍「重慶14號」執行完畢 指揮所地下化工程全數完工

軍方證實，執行十餘年作戰區地下化工程「重慶14號」專案，已於前年全數完工。但陸軍明年編列相關預算要進行地下工程機電維修，...

國軍205廠搬遷在即 三年無法生產、外銷輕兵器彈藥

國防部證實，位於高雄市的國防部生製中心205廠即將搬遷，國民黨立委馬文君上午表示，205廠是我國目前唯一可從事軍品外銷的...

戰機頻繁升空周旋共機油料卻少買 陸勤部預算遭刪減

立法院外交及國防委員會上午進行國防部110年度預算案進行審查，陸軍後勤指揮部因代為採購空軍戰機所需JP-8燃油，在空軍戰...

台灣人國防意識正在上升中，會否受國防政策影響？

蔡英文政府第二任期至今，一大政策議程就是國防政策。吳怡農多次透過自己的身分與知名度丟出國防議題，而蔡英文總統的臉書，根據筆者初步估計，自今年五月以來，大概有五分之一的貼文與照片都是軍人與軍隊相關的議題。

美前國防官員：中國軍力躍升 武統台灣機率提高

美國聯邦政府預計1月進行政權移交，外界密切關注兩岸情勢。前美國國防部副助理部長柯伯吉今天表示，中共軍力近年大幅躍升，加上...

2共機昨續擾我西南空域

國防部發布中共軍機動態，昨有運八反潛機、運八遠干機各一架次持續在我西南空域活動，分別進入我西南防空識別區邊緣，空軍循例實...

朱冠甍告別式 蔡總統頒發褒揚令

空軍中校朱冠甍上月駕駛F-5E戰機失事墜海殉職，昨天舉行公祭，蔡英文總統到場頒發褒揚令與忠勇勳章，要求國防部從優撫恤朱冠...

墜海第19天！打撈F-5E無進展 研判未被海流帶走

空軍F-5E戰機墜落台東近海，今天進入第19日，軍方和民間合作打撈尚無進展，打撈團隊研判飛機殘骸應該還在墜落點附近，不排...

共軍兩電偵機今持續擾我西南空域 空軍偵追反制

國防部今晚發布中共軍機動態指出，今（17）日有運-8反潛機、運-8遠干機各一架次持續在我西南空域活動，分別進入我西南防空...

熱門新聞

七位委員全數通過！NCC決定：中天新聞台不予換照

12月起強制戴口罩場所名單出爐 餐廳不用、室內泳池記得戴

影／起飛2分鐘光點消失！F-16失聯上校家留妻母

誰接中天52台？NCC主委陳耀祥說出推薦名單

空軍接連出事 飛官憶台海危機：上面總是問還有沒有人

F-16戰機失事 前空軍官校長張延廷：機械因素很高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。