海軍承認飛彈突擊艇不符作戰需求 明年預算全砍

前參謀總長李喜明任內力主，建造「微型飛彈突擊艇」，全案計畫興建60艘，總預算316.3億元。不過隨著李喜明的退伍，本案面臨微妙的局面。今天在立法院外交國防委員會的會議中，海軍也首度承認本案「不符作戰需求」，朝野立委決議，將明年度編列的1122.2萬元全數減列。

微型飛彈突擊艇排水量不到50噸，每艘搭載兩枚雄風二型飛彈，可停泊於全台各個小型漁港內，以發揮保存戰力效果。全案自108年度執行到118年度。國防部109、110年度預算書中，分別僅編列104萬餘元、1122.1萬元，付款高峰不斷遞延，外界也關注此案是否生變。

立法院外交及國防委員會今添審查國防部明年度預算，朝野立委均針對微型飛彈突擊艇案提出凍結或減列。在民進黨立委蔡適應詢問下，海軍參謀長敖以智中將表示，「經初步評估，本案不符合作戰需求」，這也是海軍首度公開表達此案態度。

最終立院外委會經決議，微型飛彈突擊艇明年度1122.1萬元預算，全數減列。