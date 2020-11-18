美台五項新軍售 國防部：均為無法自製且具戰備急迫性

美國今年宣布售我岸置魚叉飛彈等五項精準打擊武器，國防部表示，其中「遠程精準火力打擊系統」等五案均為我目前無法自製、有助快速提升戰力、符合防衛作戰需求的武器系統或精準彈藥，均具有戰備的急迫性，軍購案的執行不會對三軍與中科院形成預算排擠效應。

立法院財政委員明天將邀請國防部與行政主計、經濟部、財政部等各單位，針對「最近三年軍購預算（含特別預算）、決算（含特別預算）編列、執行情形，以及對三軍、國家中山科學研究院可能產生的排擠影響」進行專案報告。國防部書面報告送抵立法院，由國防部戰略規劃司建軍處長黃文啟進行說明。

黃文啟的報告指出，近年共軍各項針對性演訓及對台軍事擴張力度增強，且頻密派遣共機於我西南空域侵擾，區域安全情勢已較以往更為嚴峻。而國軍為國家安全的守護者，秉持「不怯敵、不挑釁」的堅定立場，面對敵情威脅及近期區域情勢，除運用聯合情監偵系統，嚴密監控當面敵情及增加海、空戰備偵巡兵力應處外，更積極強化戰備整備及培蓄精實戰力，以確保國家安全及區域和平穩定。

黃文啟表示，今年美方宣布同意供售的武器裝備項目，都已先期納入「五年兵力整建計畫」並簽奉核定後，對美遞交「發價書需求信函」爭取供售。其中「遠程精準火力打擊系統」等五案均為我目前無法自製、有助快速提升戰力、符合防衛作戰需求的武器系統或精準彈藥，所有項目均為我已向美國爭取多年未獲供售者，對強化整體防衛戰力與國家安全，可發揮重大效益。

黃文啟表示，其中「遠程精準火力系統」及 「F-16型機偵照莢艙」於108年完成建案作業程序，109年起編列預算；「魚叉飛彈海岸防衛系統」於109年完成建案作業程序，110年起編列預算； 另 「F-16型機精準防禦武器（AGM-84H/K飛彈）」、「MQ-9B海上衛士型無人機」已於108年納入兵力整建計畫，規劃於110年完成建案程序，111年起編列預算執行。

黃文啟指出，通盤檢視美方今年所供售的武器及精準彈藥，均具有戰備的急迫性，亦為國軍已納入建案列為優先籌獲的項目 ，且各案向美方提出前均已先行檢討國防財力獲賦狀況 因此，上述軍購案的執行不會對三軍與中科院形成預算排擠效應。