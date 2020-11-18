快訊

誰接中天52台？NCC主委陳耀祥說出推薦名單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美台五項新軍售 國防部：均為無法自製且具戰備急迫性

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
圖為MQ-9B無人機。圖／取自General Atomics
圖為MQ-9B無人機。圖／取自General Atomics

美國今年宣布售我岸置魚叉飛彈等五項精準打擊武器，國防部表示，其中「遠程精準火力打擊系統」等五案均為我目前無法自製、有助快速提升戰力、符合防衛作戰需求的武器系統或精準彈藥，均具有戰備的急迫性，軍購案的執行不會對三軍與中科院形成預算排擠效應。

立法院財政委員明天將邀請國防部與行政主計、經濟部、財政部等各單位，針對「最近三年軍購預算（含特別預算）、決算（含特別預算）編列、執行情形，以及對三軍、國家中山科學研究院可能產生的排擠影響」進行專案報告。國防部書面報告送抵立法院，由國防部戰略規劃司建軍處長黃文啟進行說明。

黃文啟的報告指出，近年共軍各項針對性演訓及對台軍事擴張力度增強，且頻密派遣共機於我西南空域侵擾，區域安全情勢已較以往更為嚴峻。而國軍為國家安全的守護者，秉持「不怯敵、不挑釁」的堅定立場，面對敵情威脅及近期區域情勢，除運用聯合情監偵系統，嚴密監控當面敵情及增加海、空戰備偵巡兵力應處外，更積極強化戰備整備及培蓄精實戰力，以確保國家安全及區域和平穩定。

黃文啟表示，今年美方宣布同意供售的武器裝備項目，都已先期納入「五年兵力整建計畫」並簽奉核定後，對美遞交「發價書需求信函」爭取供售。其中「遠程精準火力打擊系統」等五案均為我目前無法自製、有助快速提升戰力、符合防衛作戰需求的武器系統或精準彈藥，所有項目均為我已向美國爭取多年未獲供售者，對強化整體防衛戰力與國家安全，可發揮重大效益。

黃文啟表示，其中「遠程精準火力系統」及 「F-16型機偵照莢艙」於108年完成建案作業程序，109年起編列預算；「魚叉飛彈海岸防衛系統」於109年完成建案作業程序，110年起編列預算； 另 「F-16型機精準防禦武器（AGM-84H/K飛彈）」、「MQ-9B海上衛士型無人機」已於108年納入兵力整建計畫，規劃於110年完成建案程序，111年起編列預算執行。

黃文啟指出，通盤檢視美方今年所供售的武器及精準彈藥，均具有戰備的急迫性，亦為國軍已納入建案列為優先籌獲的項目 ，且各案向美方提出前均已先行檢討國防財力獲賦狀況 因此，上述軍購案的執行不會對三軍與中科院形成預算排擠效應。

國防部 飛彈 F-16

延伸閱讀

拜登上台影響美對台軍售？學者：回不去了

相關新聞

美台五項新軍售 國防部：均為無法自製且具戰備急迫性

美國今年宣布售我岸置魚叉飛彈等五項精準打擊武器，國防部表示，其中「遠程精準火力打擊系統」等五案均為我目前無法自製、有助快...

國軍「重慶14號」執行完畢 指揮所地下化工程全數完工

軍方證實，執行十餘年作戰區地下化工程「重慶14號」專案，已於前年全數完工。但陸軍明年編列相關預算要進行地下工程機電維修，...

國軍205廠搬遷在即 三年無法生產、外銷輕兵器彈藥

國防部證實，位於高雄市的國防部生製中心205廠即將搬遷，國民黨立委馬文君上午表示，205廠是我國目前唯一可從事軍品外銷的...

戰機頻繁升空周旋共機油料卻少買 陸勤部預算遭刪減

立法院外交及國防委員會上午進行國防部110年度預算案進行審查，陸軍後勤指揮部因代為採購空軍戰機所需JP-8燃油，在空軍戰...

台灣人國防意識正在上升中，會否受國防政策影響？

蔡英文政府第二任期至今，一大政策議程就是國防政策。吳怡農多次透過自己的身分與知名度丟出國防議題，而蔡英文總統的臉書，根據筆者初步估計，自今年五月以來，大概有五分之一的貼文與照片都是軍人與軍隊相關的議題。

美前國防官員：中國軍力躍升 武統台灣機率提高

美國聯邦政府預計1月進行政權移交，外界密切關注兩岸情勢。前美國國防部副助理部長柯伯吉今天表示，中共軍力近年大幅躍升，加上...

2共機昨續擾我西南空域

國防部發布中共軍機動態，昨有運八反潛機、運八遠干機各一架次持續在我西南空域活動，分別進入我西南防空識別區邊緣，空軍循例實...

朱冠甍告別式 蔡總統頒發褒揚令

空軍中校朱冠甍上月駕駛F-5E戰機失事墜海殉職，昨天舉行公祭，蔡英文總統到場頒發褒揚令與忠勇勳章，要求國防部從優撫恤朱冠...

墜海第19天！打撈F-5E無進展 研判未被海流帶走

空軍F-5E戰機墜落台東近海，今天進入第19日，軍方和民間合作打撈尚無進展，打撈團隊研判飛機殘骸應該還在墜落點附近，不排...

共軍兩電偵機今持續擾我西南空域 空軍偵追反制

國防部今晚發布中共軍機動態指出，今（17）日有運-8反潛機、運-8遠干機各一架次持續在我西南空域活動，分別進入我西南防空...

獨／國防部長核定 軍退任公職者12月1日恢復領優存

國防部今年6月間以監察院糾正案為由，宣稱爲貫徹杜絶支領「雙薪」意旨，要求軍職服役未滿20年退伍領一次退伍金、但領有優惠存...

學官壓力大 立委：勇鷹高教機進場速度快過F-16戰機

新式高教機勇鷹號A1原型機已於今年度進行飛行展示，勇鷹號高級教練機原型機進場速度約為142浬，較AT-3高出20浬，對僅...

熱門新聞

七位委員全數通過！NCC決定：中天新聞台不予換照

F-16今晚花蓮外海從雷達光點消失 國防部搜救中

高嘉瑜被爆「10年買不起房」全是假 財產申報擁內湖2500萬房產

影／起飛2分鐘光點消失！F-16失聯上校家留妻母

獨／國防部長核定 軍退任公職者12月1日恢復領優存

高嘉瑜嘆買不起後認了擁2房 「現在同時背負房貸跟房租」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。