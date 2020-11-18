國軍「重慶14號」執行完畢 指揮所地下化工程全數完工

軍方證實，執行十餘年作戰區地下化工程「重慶14號」專案，已於前年全數完工。但陸軍明年編列相關預算要進行地下工程機電維修，被質疑名實不符，被凍結1000萬元，要求說明。

國軍民國98年以「重慶14號」專案為名，原預計在民國105年前，將國軍五大作戰區指揮中心地下化，並配合陸軍、海軍、空軍、參謀本部、防空飛彈指揮部與資電作戰指揮部，將通信設備與戰管設施全數更新、構連，總耗資約40億元，在本、外島建構新穎的戰管體系。

國軍五大作戰區包括桃園龍潭陸軍司令部、台中新社10軍團、高雄旗山8軍團、花蓮防衛指揮部與澎湖防衛指揮部等。

立法院外交及國防委員會上午審議國防部110年預算案，國民黨立委馬文君提案表示，陸軍辦理各軍團地下指揮所工程與機電保養委製案預算列名實不符，她主張針對陸軍司令部後勤及通資業務項下的軍事裝備設施養護費3141萬5千元，凍結1000萬元。

馬文君說，軍團地下指揮所重慶專案前年已全數完工，缺失改進仍在執行，但沒多久現在編列三千多萬元去作地下指揮所機電工程的保養、委製與委修，前年才完工，不可能所有東西都過保固，好不容易執行十餘年後全數完工，若缺改項目尚未完成，一定要要求廠商作好，而不是以這項預算進行缺改。她說，之前工程作得並不好，陸軍應對所需預算完整說明。

朝野最後決議凍結1000萬元，經書面報告同意後始得動支。