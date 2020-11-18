國軍205廠搬遷在即 三年無法生產、外銷輕兵器彈藥

國防部證實，位於高雄市的國防部生製中心205廠即將搬遷，國民黨立委馬文君上午表示，205廠是我國目前唯一可從事軍品外銷的公營廠家，未來至少有三年無法生產輕兵器步槍彈，「尤其現在又有點緊張的狀態下」，陸軍必須提前編列預算採購囤儲，同時思考提升外銷價格。

立法院外交及國防委員會上午審議國防部110年預算案，馬文君提案指出，國防部生製中心205廠搬遷在即，該廠彈藥提供勢必有所窒礙，但國軍一般彈藥購置未能隨之因應，提前編列預算採購囤儲。她因此提案針對陸軍司令部後勤及通資業務一般彈藥購置與維護的業務費25億2024萬6000元，統一凍結2000萬元。

馬文君說明表示，生製中心205廠已搬遷在即，新址已經在蓋了，未來至少三年無法生產步槍與輕兵器彈藥，照理彈藥採購應有所調整，要多買起來，尤其現在又有點緊張的狀態下，否則未來沒得買。

她進一步表示，現在世界有許多動亂情勢，許多國家都喜歡買台灣的彈，和口罩一樣水漲船高，要如何藉此增加歲入，是重要來源。台灣現在有外銷（軍品），且只有這一家，要如何調整價格，有必要，當下的時勢裡應可賣到更好的價錢。她要求國防部作專案報告。

會議決議，這項預算減列100萬科目自調，另凍結2000萬元經書面報告經同意後始得動支。