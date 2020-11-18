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戰機頻繁升空周旋共機油料卻少買 陸勤部預算遭刪減
立法院外交及國防委員會上午進行國防部110年度預算案進行審查，陸軍後勤指揮部因代為採購空軍戰機所需JP-8燃油，在空軍戰機應對共機挑釁升空數因而大增下，航空油料採購數量卻年年減少，陸勤部外購業務費因此遭朝野減列220萬元，同時凍結500萬元，須提出書面報告經同意後始得動支。
民進黨立委蔡適應提案指出，近年來中國人民解放軍空軍時常於我周遭空域進行演訓，使空軍戰機升空警戒次數大增，但身為統編全軍油料的陸軍後勤指揮部，於航空燃油JP-8採購量卻呈現不增反減趨勢。
提案進一步指出，其中108年至109年更減少接近40%，110年度也較108年度少8.3%，如此不足的JP-8航空燃油採購，勢必對於空軍日常演訓有不利衝擊。因此針對國防部所屬陸軍司令部第一目「軍事行政」項下「採購及外購軍品作業費」中「業務費」預算編列6503萬9000元，加以減列。
經主席呂玉玲裁定，此案統一採陳以信提案，減列220萬元科目自調，凍結500萬元，提出書面報告後經同意始得動支。
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