影／F-16失聯持續搜救 國防部：痛定思痛

蔡英文政府第二任期至今，一大政策議程就是國防政策。吳怡農多次透過自己的身分與知名度丟出國防議題，而蔡英文總統的臉書，根據筆者初步估計，自今年五月以來，大概有五分之一的貼文與照片都是軍人與軍隊相關的議題。

2020-11-18 09:59