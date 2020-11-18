快訊

7-11限時3天！統一7-ELEVEn獅封王優惠「行動隨時取指定商品買10送10」

F-16停飛！國防部副部長：任務由IDF戰機接替 戰備無虞

影／F-16失聯持續搜救 國防部：痛定思痛

攝影中心 / 記者蘇健忠／台北即時報導
國防部副部長張哲平上午在立法院表示，因F-16戰機失聯，F-16戰機機隊都停飛進入「天安特檢」狀態，特檢結束才會復飛。記者蘇健忠／攝影
國防部副部長張哲平上午在立法院表示，因F-16戰機失聯，F-16戰機機隊都停飛進入「天安特檢」狀態，特檢結束才會復飛。記者蘇健忠／攝影

國防部副部長張哲平、國防部副參謀總長執行官徐衍璞上將、國防部常務次長陳曉明中將與國防部軍備副部長張冠群上將等人，上午列席立法院外交及國防委員會進行預算案審查，張哲平上午在立法院表示，因F-16戰機失聯，F-16戰機機隊都停飛進入「天安特檢」狀態，特檢結束才會復飛。特檢期間的飛行警戒任務由台南、台中IDF戰機聯隊接替，戰備沒有問題。昨天事發後參謀總長黃曙光於18時45分進入衡山指揮所，主要是調度搜救兵力，但目前尚未有任何發現。至於失事原因，在事故調查完成前，不會作任何臆測，因為可能造成軍心士氣的傷害，有專家學者在媒體宣稱是機械因素，完全不是這麼一回事。冒然臆測，對軍心士氣與飛行員家屬都是傷害。

國防部軍政副部長張哲平（左二）、國防部副參謀總長執行官徐衍璞上將（左一）、國防部常務次長陳曉明中將（右二）與國防部軍備副部長張冠群上將（右一）等人上午列席立法院外交及國防委員會進行預算案審查。記者蘇健忠／攝影
國防部軍政副部長張哲平（左二）、國防部副參謀總長執行官徐衍璞上將（左一）、國防部常務次長陳曉明中將（右二）與國防部軍備副部長張冠群上將（右一）等人上午列席立法院外交及國防委員會進行預算案審查。記者蘇健忠／攝影

國防部 戰機 F-16

延伸閱讀

F-16戰機22年來9起事故 盤點失事地點、搜救與傷亡情況

蔡英文回應戰機失蹤 盼國人給空軍更多支持

F-16失聯 空軍籲勿妄自臆測擾亂搜救步調

F-16花蓮外海失聯…飛官蔣正志狀況不明 漏夜搜救

相關新聞

美前國防官員：中國軍力躍升 武統台灣機率提高

美國聯邦政府預計1月進行政權移交，外界密切關注兩岸情勢。前美國國防部副助理部長柯伯吉今天表示，中共軍力近年大幅躍升，加上...

影／F-16失聯持續搜救 國防部：痛定思痛

國防部副部長張哲平、國防部副參謀總長執行官徐衍璞上將、國防部常務次長陳曉明中將與國防部軍備副部長張冠群上將等人，上午列席...

台灣人國防意識正在上升中，會否受國防政策影響？

蔡英文政府第二任期至今，一大政策議程就是國防政策。吳怡農多次透過自己的身分與知名度丟出國防議題，而蔡英文總統的臉書，根據筆者初步估計，自今年五月以來，大概有五分之一的貼文與照片都是軍人與軍隊相關的議題。

2共機昨續擾我西南空域

國防部發布中共軍機動態，昨有運八反潛機、運八遠干機各一架次持續在我西南空域活動，分別進入我西南防空識別區邊緣，空軍循例實...

朱冠甍告別式 蔡總統頒發褒揚令

空軍中校朱冠甍上月駕駛F-5E戰機失事墜海殉職，昨天舉行公祭，蔡英文總統到場頒發褒揚令與忠勇勳章，要求國防部從優撫恤朱冠...

墜海第19天！打撈F-5E無進展 研判未被海流帶走

空軍F-5E戰機墜落台東近海，今天進入第19日，軍方和民間合作打撈尚無進展，打撈團隊研判飛機殘骸應該還在墜落點附近，不排...

共軍兩電偵機今持續擾我西南空域 空軍偵追反制

國防部今晚發布中共軍機動態指出，今（17）日有運-8反潛機、運-8遠干機各一架次持續在我西南空域活動，分別進入我西南防空...

獨／國防部長核定 軍退任公職者12月1日恢復領優存

國防部今年6月間以監察院糾正案為由，宣稱爲貫徹杜絶支領「雙薪」意旨，要求軍職服役未滿20年退伍領一次退伍金、但領有優惠存...

學官壓力大 立委：勇鷹高教機進場速度快過F-16戰機

新式高教機勇鷹號A1原型機已於今年度進行飛行展示，勇鷹號高級教練機原型機進場速度約為142浬，較AT-3高出20浬，對僅...

國造獵隼防空飛彈系統戰測延遲 5億預算面臨凍結刪減

為支持「國防自主」，陸軍以「獵隼專案」為名，編列143億餘元向中科院採購「新型野戰防空武器系統」含載具，內容包括246枚...

白鴿現身殉職飛官朱冠甍告別式 同袍：他回來看大家！

空軍中校朱冠甍於上個月29日駕駛F-5E戰機時，因右側發動機失效墜海於台東近海不幸殉職，今天舉行告別式。特別是過程中出現...

三度去信籲恢復徵兵 蔡明憲失望：蔡總統連回都沒回

國防部前部長蔡明憲建議兵役恢復「徵募並行」，且義務役期最好「一年半」。但他也說，近年他為此寫了三次信向蔡英文總統陳述此事...

熱門新聞

F-16今晚花蓮外海從雷達光點消失 國防部搜救中

周玉蔻拒吃反效果？ 皇家傳承牛肉麵今大排長龍

高嘉瑜被爆「10年買不起房」全是假 財產申報擁內湖2500萬房產

國防大學校長專科畢 張延廷要嚴德發為「嚴家軍」道歉

影／起飛2分鐘光點消失！F-16失聯上校家留妻母

獨／國防部長核定 軍退任公職者12月1日恢復領優存

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。