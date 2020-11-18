影／F-16失聯持續搜救 國防部：痛定思痛
國防部副部長張哲平、國防部副參謀總長執行官徐衍璞上將、國防部常務次長陳曉明中將與國防部軍備副部長張冠群上將等人，上午列席立法院外交及國防委員會進行預算案審查，張哲平上午在立法院表示，因F-16戰機失聯，F-16戰機機隊都停飛進入「天安特檢」狀態，特檢結束才會復飛。特檢期間的飛行警戒任務由台南、台中IDF戰機聯隊接替，戰備沒有問題。昨天事發後參謀總長黃曙光於18時45分進入衡山指揮所，主要是調度搜救兵力，但目前尚未有任何發現。至於失事原因，在事故調查完成前，不會作任何臆測，因為可能造成軍心士氣的傷害，有專家學者在媒體宣稱是機械因素，完全不是這麼一回事。冒然臆測，對軍心士氣與飛行員家屬都是傷害。
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