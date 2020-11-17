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共軍兩電偵機今持續擾我西南空域 空軍偵追反制
國防部今晚發布中共軍機動態指出，今（17）日有運-8反潛機、運-8遠干機各一架次持續在我西南空域活動，分別進入我西南防空識別區邊緣，空軍循例實施廣播驅離，並派遣空中兵力應對、防空飛彈追監。
根據國防部官網「即時軍事動態」資訊紀錄，這是本月以來共機第十三次擾我西南空域紀錄，共軍持續在我西南防空識別邊緣展示軍力，空軍持續監偵、反制。而今天共軍在西南空域活動機型、架次與昨日都相同，其中反潛機作了較長程的飛行。
國防部表示，針對今日中共解放軍進入我西南空域活動，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並實施廣播驅離、防空飛彈追監。國防部並公布我在空機攝得運-8反潛機實況照，另公布運-8遠干機同型機照。
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