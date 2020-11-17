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國造獵隼防空飛彈系統戰測延遲 5億預算面臨凍結刪減

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
2017年國防工業展，中科院展出的陸射劍二飛彈及載具。本報資料照片／記者程嘉文攝影
2017年國防工業展，中科院展出的陸射劍二飛彈及載具。本報資料照片／記者程嘉文攝影

為支持「國防自主」，陸軍以「獵隼專案」為名，編列143億餘元向中科院採購「新型野戰防空武器系統」含載具，內容包括246枚陸射天劍2型防空飛彈，預劃優先汰換8軍團（南台灣）所使用老舊檞樹飛彈系統，原預定110年開始撥交。但立委表示，陸軍委託中科院研製新型野戰防空武器系統，截至目前為止尚未通過作戰測評，未來能否順利製繳，不無疑義，恐將影響提野戰防空效能提升。

陸軍自109開始以「獵隼專案」為名，委中科院研製「新型野戰防空武器系統」含載具，原計畫109年9月開始進行作戰測評，預定110年開始分年撥交。

根據規劃，中科院製造的陸射天劍二型飛彈，相對於目前使用的刺針、檞樹等野戰防空飛彈系統，陸射劍二飛彈的射程可達至少兩倍，射程也優於6軍團與10軍團使用的美製復仇者防空飛彈系統。全案將於115年完成，預計優先汰換8軍團所使用的檞樹飛彈。

立法院外交及國防委員會明年將開審國防部110年預算案，國民黨立委呂玉玲、馬文君等人提案指出，國防部於一般裝備支計畫一般武器及戰備支援備業務費說明，新型野戰防空武器系統，編列18億7803萬7千元，但查陸軍委託中科院研製新型野戰防空武器系統，截至目前為止尚未通過作戰測評，未來能否順利製繳，不無疑義，恐將影響提野戰防空效能提升，因此提案凍結六億元，待陸軍司令部檢整相關說明，向立法院提出書面報告經同意始得動支。

國民黨立委江啟臣等人也進一步提案主張，陸軍司令部在一般裝備項下編列143億2169萬元，向中科院採購新型野戰防空武器，110年編列18億7803萬7千元，但研發費用應由研發單位支應，而非由需求單位編列。此案預計109年-110年第三季執行資格作戰測評，能否順通過，不無疑義，因此要求減列3億元、凍結2億元，待陸軍司令部檢整相關說明，向立法院提出書面報告經同意始得動支。

飛彈 陸軍 中科院 國防預算

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