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白鴿現身殉職飛官朱冠甍告別式 同袍：他回來看大家！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
1隻白色的鴿子突然飛進告別式會場內，多次來回飛停在棚內鋼架上。記者尤聰光／攝影
1隻白色的鴿子突然飛進告別式會場內，多次來回飛停在棚內鋼架上。記者尤聰光／攝影

空軍中校朱冠甍於上個月29日駕駛F-5E戰機時，因右側發動機失效墜海於台東近海不幸殉職，今天舉行告別式。特別是過程中出現一隻白鴿出現會場內，停留5分鐘即飛離。同袍：「他回來看大家！」

「維修棚內從沒出現過鴿子！」朱冠甍一名同袍說，這是巧合嗎？他個人認為是冠甍飛回來看大家最後一面，以前從沒看過鴿子飛進維修棚內，這是第一次看到，就像冠甍一樣守護著和平，守護大家。

空軍司令部今天上午於台東志航基地為殉職飛官朱冠甍舉行告別式和追晉儀式，蔡英文並在國防部長嚴德發陪同下到場頒發褒揚令，並向朱冠甍獻花行三鞠躬禮，之後向家屬一一安慰致意，場面肅穆哀戚。

不過，就在蔡英文抵達會場前30分鐘，1隻白色的鴿子突然飛進會場內，多次來回飛停在棚內鋼架上，並不斷往下注視，不少參與告別式的同袍，也都看到這隻鴿子，停留約5分鐘後，即向棚外飛離去。

參加告別式的官員說，好幾個機棚都開著大門，偏偏就飛進告別式的維修機棚，相信這不會是刻意安排的橋段，也許這是朱冠甍飛官的化身，繼續飛翔在他熱愛的藍天。

空軍司令部今天上午於台東志航基地為殉職飛官朱冠甍舉行告別式和追晉儀式。記者尤聰光／攝影
空軍司令部今天上午於台東志航基地為殉職飛官朱冠甍舉行告別式和追晉儀式。記者尤聰光／攝影
這隻白鴿不斷往下注視，不少參與告別式的同袍，也都看到這隻鴿子，停留約5分鐘後，即向棚外飛離去。記者尤聰光／攝影
這隻白鴿不斷往下注視，不少參與告別式的同袍，也都看到這隻鴿子，停留約5分鐘後，即向棚外飛離去。記者尤聰光／攝影

告別式 台東志航基地 空軍

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