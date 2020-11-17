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三度去信籲恢復徵兵 蔡明憲失望：蔡總統連回都沒回

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
前國防部長蔡明憲（右）建議兵役恢復「徵募並行」，且義務役期最好「一年半」。但他也坦承，近年他為此寫了三次信向蔡英文總統陳述此事，但蔡「連回都沒有回」，他很失望，希望此事能超越黨派，不要以選舉為考量，要以台灣國防防禦能量為最優先。記者洪哲政／攝影
前國防部長蔡明憲（右）建議兵役恢復「徵募並行」，且義務役期最好「一年半」。但他也坦承，近年他為此寫了三次信向蔡英文總統陳述此事，但蔡「連回都沒有回」，他很失望，希望此事能超越黨派，不要以選舉為考量，要以台灣國防防禦能量為最優先。記者洪哲政／攝影

國防部前部長蔡明憲建議兵役恢復「徵募並行」，且義務役期最好「一年半」。但他也說，近年他為此寫了三次信向蔡英文總統陳述此事，但蔡「連回都沒有回」，他很失望，希望此事能超越黨派，不要以選舉為考量，要以台灣國防防禦能量為最優先。

民進黨立委黃國書上午在立法院舉行「面對中共對台灣文攻武嚇及美國總統選舉變局，台灣在國安及國防政策如何因應及調整？」記者會。會中蔡明憲表示，我國在武力建構上，須建構源頭打擊火力，境外決戰，將敵軍消滅於海上，不能容許中共解放軍登陸台灣或外島；面對川普還有兩個多月的任期，他認為，川普未來兩個多月應將持續對台軍售，但國防部須先經內部評估戰略需求，系統整合，再編列預算，必須經過這個過程，不是美國賣給我們十項，就全部接收。

他說，川普過去四年對台相當友善，未來會否繼續作出對台有利、確保台海的政策，我方樂觀其成。但川普或新國防部長或國務卿未來二個月提出政策為何，須進一步評估。

對於他主張我國兵役應恢復徵募兵制，蔡明憲說，近年他曾向蔡總統寫過三次信，陳述台灣為何要實施徵兵募兵並行理由，但不知蔡總統有無收獲，因為連回都沒有回，他很失望，希望此事能超越黨派，不要以選舉為考量，要以台灣國防防禦能量為最優先考量。

與會的國防大學政戰學院前院長余宗基則表示，北歐國家因應與俄羅斯的資源爭奪，多國恢復徵兵制，我國面對大陸嚴重軍事威脅，最好的仿效對象，就是以色列，建議應將男女皆兵作為政策參考。另外，國防部準備成立後備動員署，他建議能提升到行政院層級，如此才能整合各部會動員整備工作推行。

前國防大學政戰學院院長、政治大學兼任教授余宗基。記者洪哲政／攝影
前國防大學政戰學院院長、政治大學兼任教授余宗基。記者洪哲政／攝影

川普 國防部

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