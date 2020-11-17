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東沙島十二月火砲操演 張延廷：火力應較去年提升

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
目前由海軍陸戰隊加強連駐防協助進行移地訓練駐防的東沙島，將於下(12)月進行年度環島火砲射擊訓練，持續強化戰備。前空軍副司令張延廷今天表示，這項操演屬年度排訓，但據信火力較去年提升。記者洪哲政／攝影
目前由海軍陸戰隊加強連駐防協助進行移地訓練駐防的東沙島，將於下(12)月進行年度環島火砲射擊訓練，持續強化戰備。前空軍副司令張延廷今天表示，這項操演屬年度排訓，但據信火力較去年提升。記者洪哲政／攝影

目前由海軍陸戰隊加強連駐防協助進行移地訓練駐防的東沙島，將於下(12)月進行年度環島火砲射擊訓練，持續強化戰備。空軍前副司令張延廷今天表示，這項操演屬年度排訓，但據信火力較去年提升。

海巡東南沙分署東沙指揮部發布射擊通報單，計畫在12月20、27日實施109年第四季全島防衛火砲武器對海實彈操演。

張延廷今天在立法院受訪表示，東沙島距台440公里，約240浬，非常遠，中共又注意到東沙具扼控巴士海峽、台灣海峽與南海重要樞紐的地位，地緣戰略位置重要，東沙島上官兵人數並不多，只是對空對海反登陸，對空是反空降反機降的武器射擊，年度都要有這些科目實施，以驗證武器裝備效能，以備在緊急狀況下發揚火力，屬於年度排訓，是一般火力訓練。

他表示，東沙島火力都有在加強，與去年相較，據信會有顯著提升，因此有必要作火力射擊安排，對強化島上戰力有實質幫助。

東沙島 環島 南海

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