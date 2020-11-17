國防大學校長專科畢 張延廷要嚴德發為「嚴家軍」道歉

空軍前副司令張延廷今天公開向國防部喊話表示，國軍應重視軍事教育與人才培育，但國防部卻堅持「嚴家軍」，「國防大學校長學歷只有專科」。他披露，他退伍前曾具文四萬餘字向國防部長嚴德發陳述軍事教育的重要性，要求應依法行政，由具備教授資格者出任國防大學校長，但「都被丟到垃圾桶裡」，他呼籲嚴德發應要出面認錯道歉，落實國軍軍事教育應由專業人才辦理。

民進黨立委黃國書上午在立法院舉行「面對中共對台灣文攻武嚇及美國總統選舉變局，台灣在國安及國防政策如何因應及調整？」記者會，談面對中共對台灣文攻武嚇及美國總統選舉變局，台灣在國安及國防政策如何因應及調整？張延廷應邀列席，他在說明國軍應強化戰力因應台海情勢時，公開提及對「嚴家軍」的不滿。

張延廷表示，孫子兵法有云，兵在精不在多，將要更精，要菁英領導，將領要精兵，不在多，否則只是豬隊友，反而造成負擔，軍紀事件層出不窮，成為危安因素。參考以色列、新加坡與澳洲軍事教育，國軍人才培育十分重要，但當前國軍教育領導人國防大學校長學歷，「卻只有專科」，「是全國大學最差的學歷」。隔行如隔山，國軍應找專業者來辦教育，而國軍人才輩出，要找教授與博士不難，「為什麼要變成嚴家軍」。

張延廷說，他退伍前曾向嚴德發說明，按依法行政原則，國防大學校長應由具備教授資格者出任，「他把我寫的四萬多字丟垃圾桶，怎麼可以這樣？這是我的心血」。而依法行政，按軍事教育條例、國防大學組織規程、大學法甚至國軍軍士官任職條例、國防法等，國防部都不聽，「沒有依法行政何以服眾人」，國軍軍事教育是百年樹人，有好人才來操作武器，才能發揚火力。這方面國軍要痛下改革，講一套作一套欺騙社會大眾，這樣不好。

他說，裝睡的人叫不醒。國防部不能再這樣子。高層應出面承擔、道歉，痛下決心改革。知過能改善莫大焉，孰能無過。國軍軍事教育應由專業人才辦理。

張延廷具備博士與教授資歷，原是空軍明日之星，今年以中將副司令退役。現任國防大學校長是陸軍上將王信龍。