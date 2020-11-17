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國防大學校長僅專科畢 退將要嚴德發為堅持「嚴家軍」道歉

致在期望裡迷失的高材生：示弱、求助是繼續戰鬥的方法

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國防大學校長專科畢 張延廷要嚴德發為「嚴家軍」道歉

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
具有博士學歷與教授資格的前空軍副司令張延廷今天公開向國防部喊話表示，國軍應重視軍事教育與人才培育，但國防部卻堅持「嚴家軍」，「國防大學校長學歷只有專科」。記者洪哲政／攝影
具有博士學歷與教授資格的前空軍副司令張延廷今天公開向國防部喊話表示，國軍應重視軍事教育與人才培育，但國防部卻堅持「嚴家軍」，「國防大學校長學歷只有專科」。記者洪哲政／攝影

空軍前副司令張延廷今天公開向國防部喊話表示，國軍應重視軍事教育與人才培育，但國防部卻堅持「嚴家軍」，「國防大學校長學歷只有專科」。他披露，他退伍前曾具文四萬餘字向國防部長嚴德發陳述軍事教育的重要性，要求應依法行政，由具備教授資格者出任國防大學校長，但「都被丟到垃圾桶裡」，他呼籲嚴德發應要出面認錯道歉，落實國軍軍事教育應由專業人才辦理。

民進黨立委黃國書上午在立法院舉行「面對中共對台灣文攻武嚇及美國總統選舉變局，台灣在國安及國防政策如何因應及調整？」記者會，談面對中共對台灣文攻武嚇及美國總統選舉變局，台灣在國安及國防政策如何因應及調整？張延廷應邀列席，他在說明國軍應強化戰力因應台海情勢時，公開提及對「嚴家軍」的不滿。

張延廷表示，孫子兵法有云，兵在精不在多，將要更精，要菁英領導，將領要精兵，不在多，否則只是豬隊友，反而造成負擔，軍紀事件層出不窮，成為危安因素。參考以色列、新加坡與澳洲軍事教育，國軍人才培育十分重要，但當前國軍教育領導人國防大學校長學歷，「卻只有專科」，「是全國大學最差的學歷」。隔行如隔山，國軍應找專業者來辦教育，而國軍人才輩出，要找教授與博士不難，「為什麼要變成嚴家軍」。

張延廷說，他退伍前曾向嚴德發說明，按依法行政原則，國防大學校長應由具備教授資格者出任，「他把我寫的四萬多字丟垃圾桶，怎麼可以這樣？這是我的心血」。而依法行政，按軍事教育條例、國防大學組織規程、大學法甚至國軍軍士官任職條例、國防法等，國防部都不聽，「沒有依法行政何以服眾人」，國軍軍事教育是百年樹人，有好人才來操作武器，才能發揚火力。這方面國軍要痛下改革，講一套作一套欺騙社會大眾，這樣不好。

他說，裝睡的人叫不醒。國防部不能再這樣子。高層應出面承擔、道歉，痛下決心改革。知過能改善莫大焉，孰能無過。國軍軍事教育應由專業人才辦理。

張延廷具備博士與教授資歷，原是空軍明日之星，今年以中將副司令退役。現任國防大學校長是陸軍上將王信龍。

國軍 國防大學 國防部

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