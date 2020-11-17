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殉職飛官朱冠甍頒褒揚令 蔡英文：你的任務結束了

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
蔡英文總統向朱冠甍獻花行三鞠躬禮，之後向家屬一一安慰致意，場面肅穆哀戚。記者尤聰光／攝影
蔡英文總統向朱冠甍獻花行三鞠躬禮，之後向家屬一一安慰致意，場面肅穆哀戚。記者尤聰光／攝影

空軍中校朱冠甍於上個月29日駕駛F-5E戰機時，因右側發動機失效墜海於台東近海不幸殉職，今天舉行告別式，蔡英文總統到場頒發褒揚令。蔡感謝朱的犧牲奉獻，並以三軍統帥身分下達指示：「冠甍，你的任務結束了」。

空軍司令部今天上午於台東志航基地為朱冠甍舉行告別式和追晉儀式，蔡英文並在國防部長嚴德發陪同下到場頒發褒揚令，並向朱冠甍獻花行三鞠躬禮，之後向家屬一一安慰致意，場面肅穆哀戚。

蔡英文致詞時表示，朱冠甍在執行訓練任務時因公殉職，這是國軍的損失，也是國家的損失，全體國人都感到萬分不捨。今天代表國人前來追思，向他致上最高敬意，感謝他為國盡忠、犧牲奉獻。

她指出，國家安全必須要有國軍守護，各位弟兄姊妹務必把悲傷化為力量，繼續堅守崗位，不僅是為了保衛國家，也是代替朱冠甍守護家人，這也是懷念他最好的方法。

蔡英文表示，感謝朱冠甍加入國軍，保護這片大家深愛的土地，「冠甍，你的任務結束了。謝謝你。」另外也特別要求國防部從優撫恤朱冠甍家人。

告別式由空軍司令熊厚基上將主持追晉儀式、追頒勳章，並帶領4位覆旗官主持慰靈禮暨國旗覆棺儀式，為朱冠甍靈柩覆蓋國旗。播放追思影片時，昔日袍澤與家屬在影片中的思念，讓在場許多人紅了眼眶。

空軍更派出4架F-5E／F老虎戰機以「追悼隊形」通過基地上空，象徵烈士的3號機單機脫離、垂直升空，代表任務完成。同時向朱冠甍中校致敬。

空軍台東志航基地一架F-5E戰機上個月29日，起飛後2分鐘飛官朱冠甍即發現右側發動機失效，向塔台回報狀況後，雷達光點就消失於台東加路蘭近海，雖國軍搜救吊掛成功送醫，但送醫後仍宣告不治。遺體火化後將送返新店碧潭空軍烈士公墓。

空軍司令部今天舉行殉職朱冠甍中校告別式，蔡英文總統（右）到場頒發褒揚令，由朱妻（左）代表接受。記者尤聰光／攝影
空軍司令部今天舉行殉職朱冠甍中校告別式，蔡英文總統（右）到場頒發褒揚令，由朱妻（左）代表接受。記者尤聰光／攝影
蔡英文總統以三軍統帥身份表示，感謝朱冠甍加入國軍，保護這片大家深愛的土地，「冠甍，你的任務結束了。謝謝你」。記者尤聰光／攝影
蔡英文總統以三軍統帥身份表示，感謝朱冠甍加入國軍，保護這片大家深愛的土地，「冠甍，你的任務結束了。謝謝你」。記者尤聰光／攝影

空軍 台東志航基地 國軍

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