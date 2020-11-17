蔡明憲籲恢復徵募兵並行 建請蔡總統召開國防改革會議

國防部前部長蔡明憲上午在立法院表示，台灣面臨的當前國安與國防危機，他建議考慮恢復徵募兵並行制，以擴大充足兵源及建立充足必要戰力。建請蔡總統盡速召集國防改革會議，除國防部負責官員外，擴大邀請民間學者及朝野立委共同參與，以凝聚國安及國防改革共識。

民進黨立委黃國書上午在立法院舉行「面對中共對台灣文攻武嚇及美國總統選舉變局，台灣在國安及國防政策如何因應及調整？」記者會，談面對中共對台灣文攻武嚇及美國總統選舉變局，台灣在國安及國防政策如何因應及調整？

蔡明憲主張，台灣當前面臨的國安與國防危機，包括中共放軍可能陸續封鎖台海的機，影響台海交通我防衛縱深；中共戰機、戰潛艦、飛彈，侵犯台灣領空領海及我鄰近空海域，以遂行以武謀統計謀；中共運用其第五縱隊及同路人，在台遂行其斬首行動，破壞電力通訊交通基礎建設，及煽惑群眾暴動，擾亂台灣政治、社會及經濟秩序。

他建議，應強化並深化防衛固守、重層嚇阻的有國防戰略，擴大堅守自我防衛至台灣中線，必要時可有效打擊敵侵犯源頭，以達有效嚇阻能量。強化國艦國造，及研發部署飛彈嚇阻能量，提升速度及預算。

他建議，考慮恢復徵募兵並行制，以擴大充足兵源及建立充足必要戰力。強化全民國防與全民及後備防衛能量，以凝聚全民團結抗敵意志，確保本土防衛及安全。

蔡表示，應強化台美軍事合作安全機制，共同即時有效處理台海危機，並建構台美日區域安全協防及合作機制。他建請總統盡速召集國防改革會議，除國防部負責官員外，能擴大邀請民間學者及朝野立委共同參與，以凝聚國安及國防改革共識。