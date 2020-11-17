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創國內1千米深打撈紀錄 「寶拉麗絲號」助打撈F-5E戰機
空軍第七聯隊台東志航基地一架F-5E戰機上個月29日因右發動機失效墜海，飛官朱冠甍中校殉職。空軍司令部今天舉辦告別式。另其委外協助打撈的銓日儀公司，旗下「寶拉麗絲號（Polaris）」探勘工作船，昨晚已到台東加路蘭失事海域展開打撈作業。
國防部長嚴德發曾表示，為調查失事原因，空軍規劃飛機一定要打撈上岸，除要動用海軍獵雷艦外，也委外專業的銓日儀公司來協助，盡速將飛機打撈。但受天候海象不佳影響，船隻遲遲無法順利執行作業，不過，好消息這幾天天候穩定，銓日儀公司寶拉麗絲號探勘船昨晚抵達失事海域進行打撈作業。
據了解，負責打撈的銓日儀公司，曾打撈過F-16戰機、也參與過馬來西亞航空MH370班機搜尋，2018年空勤總隊一架黑鷹直升機NA-706在蘭嶼墜海，銓日儀公司創下國內1千公尺深海成功打撈飛機首例。該公司有著先進專業的「深拖系統」（deep tow system）及「水下無人載具」（ROV）作業等儀器，打撈能力備受國際肯定。
不過，雖然失事海域深度約300至400米，沒有超過1000公尺，但當地海洋經驗豐富的阿美族人指出，出事地點剛好從都蘭鼻一直往南延伸到富岡，看似近海，海面下地形卻很複雜，戰機如果掉落在這裡，很難定出正確位置，加上周邊珊瑚礁群密布，增加打撈難度。
另也有族人說，加路蘭沿岸流強勁，且方向隨時改變，他們有時都不敢下海捕魚，掉落的機體很有可能不是被帶往南邊漂，就是北邊漂。
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