海軍陸戰隊東沙進駐任務 委商運輸往返包船決標

為防止大陸軍演恫嚇，海軍陸戰隊今年6月以「移地訓練」名義，派遣陸戰隊99旅一個加強連、海軍海上戰術偵蒐大隊銳鳶無人機等人員、裝備進駐東沙島。海軍陸戰隊今日決標公告，耗資132萬元委託大山航運股份有限公司，從今年10月16日至11月15日，執行高雄至東沙物資、人員委商運輸往返包船，顯示進駐任務持續執行中。

軍方強化戰備，防止大陸軍演恫嚇，6月以移地訓練名義，派遣海軍陸戰隊兵力進駐東沙島，協助海巡東沙指揮部戍守，並協助海巡官兵、火砲戰備訓練。

軍方曾透露，因應東沙情勢，陸戰隊駐防東沙島會採輪調方式，將東沙島作為陸戰隊的訓練基地，輪流派官兵移訓，讓東沙島一直保持有陸戰隊官兵駐防。陸戰隊這項委商可能是輪調業務所需。

陸戰隊99旅加強連進駐東沙島，據信連帶進駐雙聯剌針飛彈外，陸軍也派遣一組蜂眼雷達登島，搭配作為野戰防空之用；而海軍海上戰術偵蒐大隊銳鳶無人機也有一組登島部署，利用東沙簡易機場升空，監控周邊海域情勢。