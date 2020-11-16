海巡安平艦測出近80公里極速 明年漢光射擊反艦飛彈

海岸巡防署興建12艘具備「平戰轉換」性能的600噸級雙船體巡防艦，首艘「安平號（CG-601）」近期在高雄外海陸續完成海上公試，載台測試出43.1節、近80公里的航行極速。海巡署艦隊分署可望提前於12月初接收新艦，撥交南部機動海巡隊服役。國安官員表示，此艦排定明年將參與國軍漢光37號演習實兵操演，測試射擊雄二或雄三反艦飛彈。

「安平號」巡防艦採用海軍沱江艦精進藍圖，從原600噸放大到750噸，可承受9級風浪，平均速度可達40節，續航力達2000浬。艦上配備中科院所研發的「鎮海火箭彈」系統、國造遙控T-75S海軍型20機砲與高壓水砲等。

安平艦具備優異夜間搜救性能，艦上配備三具光電儀，一具是FLIR280系列光電儀，與強力探照燈連動，夜間搜救時，熱像儀偵測到水面目標時，探照燈可自動轉至目標方位，以燈光照明並確認是否為搜救目標；另兩具則是中科院產品，一具裝設在駕駛台上方控制A砲位的火箭彈，第二具則部署在艦艉導引遙控雙管20機砲。

對於艦上武器系統，官員表示，新艦包括艦艏A砲位的鎮海火箭彈與艦艉的遙控20機砲，實則過去已在台中艦上完成戰術測評，近期並未有實彈試射計畫，驗收則是與艦上預留雄二、雄三發射連線系統一樣，在海軍與中科院協助下進行連線後，採取書面驗收。而艦隊分署接收新艦後，除指派支援一般執法任務、陸續驗收艦上砲組操作外，並將積極整備，計畫參與明年國軍漢光37號演習，進行雄二或雄三實彈試射。