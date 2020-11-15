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F5彈射椅落伍 林郁方：軍人不怕戰死 恨被老舊裝備害死

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國家政策研究基金會外交國防組召集人、前國防立委林郁方今天表示，我國F-5戰機彈射椅系統落伍，當日失事機上不得不跳傘的駕駛頭部受傷，極可能與彈射系統有關，呼籲政府立刻拿出魄力處理，立刻停飛或立刻進行性能提升。圖／翻攝YouTube；Fighter Jet Ejection Seat Slow Mo – Rocket Sled Test At USAF High Speed Test Track
國家政策研究基金會外交國防組召集人、前國防立委林郁方今天表示，我國F-5戰機彈射椅系統落伍，當日失事機上不得不跳傘的駕駛頭部受傷，極可能與彈射系統有關，呼籲政府立刻拿出魄力處理，立刻停飛或立刻進行性能提升。圖／翻攝YouTube；Fighter Jet Ejection Seat Slow Mo – Rocket Sled Test At USAF High Speed Test Track

空軍F-5型戰機昨日恢復飛行，空軍司令熊厚基親自登機同乘，增加官兵信心。國家政策研究基金會外交國防組召集人、前國防立委林郁方今天表示，他固然佩服熊厚基的勇氣，但10月29日F-5E戰機墜海案失事原因仍未公布。他表示，我國F-5戰機彈射椅系統落伍，當日失事機上不得不跳傘的駕駛頭部受傷，極可能與彈射系統有關，呼籲政府立刻拿出魄力處理，立刻停飛或立刻進行性能提升。

林郁方今天透過臉書貼文表示，F-5E/F戰機昨天恢復飛行，首飛由空軍司令熊厚基在後座同乘視導；固然佩服熊司令的勇氣，卻不知道這是否表示我國F-5戰機不再有飛安顧慮。

林郁方說，日前出事的F-5E戰機「似乎」和發動機、彈射椅以及降落傘有關！他請問空軍：失事的調查報告出來没有？失事原因是什麼？這次特檢查出了什麼問題？作了什麼改善？這架墜海的戰機已年滿40，其他的F-5戰機應該也年輕不了多少；裝備若要「老而不舊」和「老而安全」，就必須透過性能提升，把零附件甚至整個相關系統除舊換新。

他說，2017年8月，泰國政府便計畫花9千萬美金為該國4架F-5戰機作全面性能提升，「我們的F-5戰機的彈射椅系統太落伍，10月29日發動機故障後，不得不跳傘的駕駛頭部受傷，極可能與彈射系統有關」。

他說，早在2010年南韓就從F-5空難中發現，該機種的逃生椅必須在600公尺以上高度使用才安全；南韓最後決定立即花錢改善這項逃生系統。

林郁方表示，過去4年多，民進黨不斷砸大錢買新武器，卻捨不得花小錢提升老裝備的安全系數，造成國軍傷亡。10月8日，M41A3老戰車在金門翻覆和此次F-5E老戰機出事即為明證。

林郁方表示，讚美熊司令敢飛的豪氣，卻不認為這是解決問題的方法，希望政府立刻拿出魄力處理F-5戰機，有兩個選擇：「要嘛，立刻停飛！要嘛，立刻進行性能提升！軍人的天職保家衛國，軍人不怕戰死沙場，卻恨被老舊裝備害死！」

戰機 林郁方 空軍

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