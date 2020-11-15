11月第11次 2共軍電偵機襲擾我西南空域

國防部今晚發布中共軍機動態指出，今天有運-8反潛機、運-8技術偵察機各1架次襲擾我西南空域，分別進入我西南防空識別區邊緣，空軍循例實施廣播驅離，並派遣空中兵力應對、防空飛彈追監。

根據國防部「即時軍事動態」顯示資訊，這是本月以來共機第11次擾我西南空域紀錄，共軍持續在我西南防空識別邊緣展示軍力。

國防部表示，針對今日中共解放軍進入我西南空域活動，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並實施廣播驅離、防空飛彈追監。國防部並公布我在空機攝得運-8反潛機實況，另公布運-8技術偵察機同型機照。

根據國防部11月公布的共機動態，1日為1架運8技術偵察機侵犯台灣西南ADIZ；2日則為1架運8反潛機、1架運8技術偵察機、2架次蘇30戰機、2架次殲16戰機、2架次殲10戰機，共8架次的機種侵犯台灣西南防空識別區。