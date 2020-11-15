F-5E戰機墜海 陳以信：人員彈射降落傘未及張開即落海

空軍1架F-5E戰機日前在台東發生墜海事故，追晉中校的飛官朱冠甍不幸殉職。國民黨外交及國防委員會立委陳以信日前披露，據其了解，殉職飛官彈射逃生後，疑降落傘不及張開，人員即落海撞擊水面。

F-5E/F機隊日前已完成天安特檢復飛，空軍尚未公布墜海事故原因初步調查結果。立法院持續要求空軍針對F-5型戰機後勤維修、零附件籌補與換裝規畫進行強化。

目前空軍有40餘架F-5戰機，意外發生後，空軍參謀長黃志偉曾表示，彈射跳傘逃生仍受飛機角度、速度、當時姿態、傘開與傘繩張力等因素「會有相當大程度影響」，彈射椅受戰機高度與角度限制，不一定保證彈射跳傘後飛官能以最佳情況落海。而根據空軍紀錄，失事戰機升空後，飛行員即以無線電反應右側發動失效，而戰機雷達光點消失高度，僅約500呎。

相驗朱冠甍遺體的台東地檢署主任檢察官曾揚嶺曾表示，初步相驗結果，朱冠甍頭部受創顱內出血，導致中樞神經休克死亡，朱冠甍的左眼、左胸凹陷，左手骨折；至於是落海撞擊還是彈跳時撞擊，還需進一步了解。

陳以信透露，據其了解，事發後飛行員透過彈射椅逃生，但降落傘未及張開，人員即落海撞擊水面。

陳以信表示，我國F-5E決定延後除役時沒有配套措施，恐怕是這次空軍失事的原因之一。韓國當年將150架F-5延役時，花費420萬美金換彈射椅，美國去年也才將F-5N換裝和F-35同型的彈射椅，目的就是在危急時刻，可有最大機會保護飛行員生命，空軍應立即為至少還要使用6年的F-5步訓機隊與偵照機籌補換裝新型彈射椅，僅耗資200至300萬美元，就能維護飛官與官校學員人身安全。