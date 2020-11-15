快訊

秋冬疫情蠢動今再增2例境外移入 指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

志願役軍士官新天條上路 酒駕、品德記過禁留營再入營

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
總統府本月十三日公告修正「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則」第三條、第六條，即日起留營或重入營的軍士官，新規定在過去服役紀錄內均不得有品德類記過以上的處分，而曾有酒駕紀錄者，也不能留營或申請再入營服役。圖／本報資料照
總統府本月十三日公告修正「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則」第三條、第六條，即日起留營或重入營的軍士官，新規定在過去服役紀錄內均不得有品德類記過以上的處分，而曾有酒駕紀錄者，也不能留營或申請再入營服役。圖／本報資料照

總統府本月十三日公告修正「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則」第三條、第六條，即日起留營或重入營的軍士官，新規定在過去服役紀錄內均不得有品德類記過以上的處分，而曾有酒駕紀錄者，也不能留營或申請再入營服役。

國防部宣示今年底志願役募兵編現可達成百分之九十，人力需求壓力稍減，入營或考選資格逐漸恢復嚴格，志願役士兵已有相關考核規定，軍士官因此也設立相關門檻。

「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則」第三條、第六條新制規定，增加申請留營、重入營軍士官，除考績品德分項評鑑在甲等以上外，新增過去服役所曾遭受的懲罰，必須未受品德類記過以上的處分。

此外，包括曾犯內亂、外患、不能安全駕駛罪、賭博罪或刑法妨害風化罪章、詐欺背信及重利罪章、貪污治罪條例、性侵害犯罪與違反毒品危害防制條例，經有罪判決、緩起訴處分確定或受觀察、勒戒及強制戒治之裁定，或受行政裁罰確定者，都不能入營或留營。

志願役 空軍 賭博

延伸閱讀

屏東潮州深夜巨響！休旅車撞翻小貨車 警到場發現又是酒駕

通緝犯抽菸酒駕假冒胞弟應訊 眼尖警戳破謊言逮捕歸案

計程車酒駕撞上路邊轎車翻覆 駕駛找人頂罪被警識破

斷軌案台鐵局長記過 吹哨不罰

相關新聞

神秘傳說雲集風水池頹圮？ 國防部耗資472萬元重新整建

國防部大直博愛營區陳展部分軍備的景觀區，二戰期間曾是日軍第六號戰俘營，原址設有紀念碑，國防部在此地開挖景觀水池，傳水道可...

志願役軍士官新天條上路 酒駕、品德記過禁留營再入營

總統府本月十三日公告修正「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則」第三條、第六條，即日起留營或重入營的軍士官，新規定在...

「相信安全」空軍司令同乘 F-5戰機昨復飛

F-5E飛官朱冠甍上月殉職，空軍司令部下令台東志航基地F-5系列戰機停飛受檢。歷經十六天檢查，兩架F-5戰機昨天復飛，其...

共軍運8遠干機擾台 國軍廣播驅離

國防部稍早發布中共軍機動態指出，今天一架共軍運8遠干機襲擾我西南空域頻繁，據了解，共機是在今天上午10時左右進入我西南防...

F-5F今復飛 空軍司令同乘 強調相信戰機安全、能飛

日前F-5型機飛行員朱冠甍殉職，空軍立即對該型機實施全面特檢，今日F-5型機在空軍台基地進行特檢後首飛，空軍司令熊厚基上...

空軍總司令親自試飛！天安特檢16天 空軍F-5老虎戰機再升空

空軍台東志航基地一架F-5E戰機上個月29日因右側發動機失效墜海於台東近海，飛官朱冠甍殉職。空軍即展開天安特檢，基地所有...

影／F-5E戰機上月失事 今恢復飛行訓練民眾喊加油

一架F-5E戰機上月29日飛行後在台東空軍基地墜海，飛官殉職，國內所有F5戰機全面停飛檢查，今天有F-5E戰機在台東基地...

電戰機頻擾台海 「南海防空識別區」劃設已箭在弦上？

解放軍在台灣防空識別區西南角頻繁進出的各型戰機，極可能以國軍監控的海空兵力進行實戰化演練。然此一行為的真正目的，是在測試未來中國一旦劃設與台灣防空識別區部分重疊的「南海防空識別區」，解放軍是否能在國軍海空艦機的巡弋下，對於來往此區的航行器貫徹執行各項識別要求。

周錫瑋在昔日國共戰場 發表「我們要和平」宣言

11月12日是國父孫中山先生的誕辰，選在今天前台北縣長周錫瑋與故金門副司令官沈向奎的公子沈啟國來到金門和平公園敲響和平鐘...

共機持續擾西南空域 運-8反潛機遭我監控拍攝

國防部公布中共解放軍軍機進入我西南空域活動情況，今（12）日上午一架運-8反潛機進入我西南空域邊緣空域飛行，空軍循例派遣...

影／馮世寬訪高榮上演秒脫西裝 醫護瘋狂尖叫

退輔會主委馮世寬日前出席高雄榮總醫師節慶祝活動，走進高榮大門時，受到醫護人員列隊熱烈歡迎，由於日前他為維護退輔會形象，不...

美五角大廈抬一中政策 台美軍事合作再成不能說的秘密

在美國總統候選人拜登宣布當選後，美台軍事合作朝向低調隱晦。美國國防部五角大廈發言人昨日以「一中政策」否認派遣陸戰輔訓小組...

熱門新聞

不是台灣！ 譚德塞特別挑這國讚其防疫有成

龐培歐「學藝不精」 錯誤陳述被看破手腳

新冠確診者返家時曾搭高鐵 高鐵回應了

牛肉麵風暴後 皇家傳承深夜PO洋蔥文：就像做了一場夢

高鐵隔1天才被通知載到確診者 指揮中心說話了

孫大千：陳明文有時間滅國民黨徽 何不說清高鐵上300萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。