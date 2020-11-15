志願役軍士官新天條上路 酒駕、品德記過禁留營再入營

總統府本月十三日公告修正「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則」第三條、第六條，即日起留營或重入營的軍士官，新規定在過去服役紀錄內均不得有品德類記過以上的處分，而曾有酒駕紀錄者，也不能留營或申請再入營服役。

國防部宣示今年底志願役募兵編現可達成百分之九十，人力需求壓力稍減，入營或考選資格逐漸恢復嚴格，志願役士兵已有相關考核規定，軍士官因此也設立相關門檻。

「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則」第三條、第六條新制規定，增加申請留營、重入營軍士官，除考績品德分項評鑑在甲等以上外，新增過去服役所曾遭受的懲罰，必須未受品德類記過以上的處分。

此外，包括曾犯內亂、外患、不能安全駕駛罪、賭博罪或刑法妨害風化罪章、詐欺背信及重利罪章、貪污治罪條例、性侵害犯罪與違反毒品危害防制條例，經有罪判決、緩起訴處分確定或受觀察、勒戒及強制戒治之裁定，或受行政裁罰確定者，都不能入營或留營。