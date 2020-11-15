神秘傳說雲集風水池頹圮？ 國防部耗資472萬元重新整建

國防部大直博愛營區陳展部分軍備的景觀區，二戰期間曾是日軍第六號戰俘營，原址設有紀念碑，國防部在此地開挖景觀水池，傳水道可通基隆河，民間傳有風水避邪考量。軍方近期耗資472萬元，決標整建水池設施，國防部說，將重新檢視排水功能，整建周邊腐蝕木棧台等設施，保護官兵行動安全。

國防部大直博愛營區前的景觀區，開挖前就有許多神秘傳說，工人當年整地時，在景觀池旁挖出一塊仿若烏龜趴臥的奇石，工人不敢移動，替靈龜圍上紅布，上工前定時膜拜，奉為龜神，但軍方不信這套，認為穿鑿附會。國防部新建工程完工後，石塊不知所蹤。

而二次大戰期間，日軍為拘禁戰俘，在西元1942年在大直現址設立第六號戰俘營，1945年撤離。台灣戰俘營紀念協會經過多年考究各方資料及蒐整二次大戰期間尚存戰俘口訊後，確認國防部「博愛分案」周遭即為當時台北地區戰俘營的其中之一，十年前向國防部申請設立紀念碑，紀念大直戰俘營存在的史實。

當時國防部為求審慎，曾轉請中華民國紅十字會總會及臺北市文獻委員會協助查明，經考證後確認有大直戰俘營，基於對歷史的責任感，國防部因此同意協會在營區內設立紀念碑，原址紀念碑就設景觀池旁，戰俘營紀念碑銘文為：「謹此追念二次大戰期間，被日軍囚役於大直六號戰俘營的所有戰俘們，此地鄰近戰俘營舊址，我們永遠記得他們。」當年獻碑儀式中，請來英軍退役風笛手，以哀淒動人風笛聲追悼在此地犧牲的美英同袍。

在此種種歷史、傳說雲集的標地裡，加上國防部主體建築神似香爐，軍方在建築前開挖大型景觀水池，民間認為明鏡效應有辟邪考量。但國防部說，大直要塞區過去為基隆河段，挖設水池純為滯洪防災之用，鄰近的海軍司令部也挖設有水池，都作為滯洪之用。

而在國軍今年發生多起戰機、戰車意外事件，折損上將等多名官兵後，國防部日前以472萬元決標，針對大直博愛營區內的「景觀池」進行設施改善工程。