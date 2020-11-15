快訊

李孟諺、丁怡銘拒立院專報 先看看前例及釋憲文

北市南機場夜市民宅凌晨煮消夜 瓦斯漏氣瞬間爆3人送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

神秘傳說雲集風水池頹圮？ 國防部耗資472萬元重新整建

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部大直博愛營區陳展部分軍備的景觀區，二戰期間曾是日軍第六號戰俘營，原址設有紀念碑，國防部在此地開挖景觀水池（箭頭所指），傳水道可通基隆河，民間傳有風水辟邪考量。圖／取自GOOGLE EARTH
國防部大直博愛營區陳展部分軍備的景觀區，二戰期間曾是日軍第六號戰俘營，原址設有紀念碑，國防部在此地開挖景觀水池（箭頭所指），傳水道可通基隆河，民間傳有風水辟邪考量。圖／取自GOOGLE EARTH

國防部大直博愛營區陳展部分軍備的景觀區，二戰期間曾是日軍第六號戰俘營，原址設有紀念碑，國防部在此地開挖景觀水池，傳水道可通基隆河，民間傳有風水避邪考量。軍方近期耗資472萬元，決標整建水池設施，國防部說，將重新檢視排水功能，整建周邊腐蝕木棧台等設施，保護官兵行動安全。

國防部大直博愛營區前的景觀區，開挖前就有許多神秘傳說，工人當年整地時，在景觀池旁挖出一塊仿若烏龜趴臥的奇石，工人不敢移動，替靈龜圍上紅布，上工前定時膜拜，奉為龜神，但軍方不信這套，認為穿鑿附會。國防部新建工程完工後，石塊不知所蹤。

而二次大戰期間，日軍為拘禁戰俘，在西元1942年在大直現址設立第六號戰俘營，1945年撤離。台灣戰俘營紀念協會經過多年考究各方資料及蒐整二次大戰期間尚存戰俘口訊後，確認國防部「博愛分案」周遭即為當時台北地區戰俘營的其中之一，十年前向國防部申請設立紀念碑，紀念大直戰俘營存在的史實。

當時國防部為求審慎，曾轉請中華民國紅十字會總會及臺北市文獻委員會協助查明，經考證後確認有大直戰俘營，基於對歷史的責任感，國防部因此同意協會在營區內設立紀念碑，原址紀念碑就設景觀池旁，戰俘營紀念碑銘文為：「謹此追念二次大戰期間，被日軍囚役於大直六號戰俘營的所有戰俘們，此地鄰近戰俘營舊址，我們永遠記得他們。」當年獻碑儀式中，請來英軍退役風笛手，以哀淒動人風笛聲追悼在此地犧牲的美英同袍。

在此種種歷史、傳說雲集的標地裡，加上國防部主體建築神似香爐，軍方在建築前開挖大型景觀水池，民間認為明鏡效應有辟邪考量。但國防部說，大直要塞區過去為基隆河段，挖設水池純為滯洪防災之用，鄰近的海軍司令部也挖設有水池，都作為滯洪之用。

而在國軍今年發生多起戰機、戰車意外事件，折損上將等多名官兵後，國防部日前以472萬元決標，針對大直博愛營區內的「景觀池」進行設施改善工程。

但國防部強調，國防部博愛營區景觀池主要以滯洪排水為主，開挖迄今10年，包括進水、排水系統均需重新檢視，以發揮災防功能，並兼具滯洪排水以及水池生態維護。此案並包括滯洪池周邊環境的整理，尤其置重點於腐蝕木棧台的更換、解決地坪高低落差，以及進出動線的規劃執行，以保護官兵行動安全。

國防部近期耗資472萬元，決標整建博愛營區景觀池設施。圖／取自政府採購網頁
國防部近期耗資472萬元，決標整建博愛營區景觀池設施。圖／取自政府採購網頁

國防部 日軍 基隆

延伸閱讀

春水堂「珍奶買1送1券」要收！春水堂大直店11/17開幕，獨家開喝抹茶氣泡飲

美國防部人事風吹！效忠川普者接任 民主黨：國安危機

傳美陸戰隊來台傳授戰技 國防部重申不符事實

國防部修訂「階級坪型」限制 眷改「將官房」待售

相關新聞

神秘傳說雲集風水池頹圮？ 國防部耗資472萬元重新整建

國防部大直博愛營區陳展部分軍備的景觀區，二戰期間曾是日軍第六號戰俘營，原址設有紀念碑，國防部在此地開挖景觀水池，傳水道可...

「相信安全」空軍司令同乘 F-5戰機昨復飛

F-5E飛官朱冠甍上月殉職，空軍司令部下令台東志航基地F-5系列戰機停飛受檢。歷經十六天檢查，兩架F-5戰機昨天復飛，其...

共軍運8遠干機擾台 國軍廣播驅離

國防部稍早發布中共軍機動態指出，今天一架共軍運8遠干機襲擾我西南空域頻繁，據了解，共機是在今天上午10時左右進入我西南防...

F-5F今復飛 空軍司令同乘 強調相信戰機安全、能飛

日前F-5型機飛行員朱冠甍殉職，空軍立即對該型機實施全面特檢，今日F-5型機在空軍台基地進行特檢後首飛，空軍司令熊厚基上...

空軍總司令親自試飛！天安特檢16天 空軍F-5老虎戰機再升空

空軍台東志航基地一架F-5E戰機上個月29日因右側發動機失效墜海於台東近海，飛官朱冠甍殉職。空軍即展開天安特檢，基地所有...

影／F-5E戰機上月失事 今恢復飛行訓練民眾喊加油

一架F-5E戰機上月29日飛行後在台東空軍基地墜海，飛官殉職，國內所有F5戰機全面停飛檢查，今天有F-5E戰機在台東基地...

電戰機頻擾台海 「南海防空識別區」劃設已箭在弦上？

解放軍在台灣防空識別區西南角頻繁進出的各型戰機，極可能以國軍監控的海空兵力進行實戰化演練。然此一行為的真正目的，是在測試未來中國一旦劃設與台灣防空識別區部分重疊的「南海防空識別區」，解放軍是否能在國軍海空艦機的巡弋下，對於來往此區的航行器貫徹執行各項識別要求。

周錫瑋在昔日國共戰場 發表「我們要和平」宣言

11月12日是國父孫中山先生的誕辰，選在今天前台北縣長周錫瑋與故金門副司令官沈向奎的公子沈啟國來到金門和平公園敲響和平鐘...

共機持續擾西南空域 運-8反潛機遭我監控拍攝

國防部公布中共解放軍軍機進入我西南空域活動情況，今（12）日上午一架運-8反潛機進入我西南空域邊緣空域飛行，空軍循例派遣...

影／馮世寬訪高榮上演秒脫西裝 醫護瘋狂尖叫

退輔會主委馮世寬日前出席高雄榮總醫師節慶祝活動，走進高榮大門時，受到醫護人員列隊熱烈歡迎，由於日前他為維護退輔會形象，不...

美五角大廈抬一中政策 台美軍事合作再成不能說的秘密

在美國總統候選人拜登宣布當選後，美台軍事合作朝向低調隱晦。美國國防部五角大廈發言人昨日以「一中政策」否認派遣陸戰輔訓小組...

熱門新聞

新冠確診者返家時曾搭高鐵 高鐵回應了

龐培歐「學藝不精」 錯誤陳述被看破手腳

不是台灣！ 譚德塞特別挑這國讚其防疫有成

牛肉麵風暴後 皇家傳承深夜PO洋蔥文：就像做了一場夢

高鐵隔1天才被通知載到確診者 指揮中心說話了

蘇貞昌帶丁怡銘道歉稱「歪樓」 王世堅批：蘇帶頭耍陰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。