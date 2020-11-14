空軍總司令親自試飛！天安特檢16天 空軍F-5老虎戰機再升空

空軍台東志航基地一架F-5E戰機上個月29日因右側發動機失效墜海於台東近海，飛官朱冠甍殉職。空軍即展開天安特檢，基地所有F-5系列戰機停飛受檢。歷經16天的特檢，今天2架F-5戰機終於再度飛行台東上空。不少守候的虎迷興奮說：「熟悉的身影回來了」。

軍方人士透露，今天空軍台東志航基地F5戰機天安特檢後首次試飛，由空軍總司令熊厚基親自試飛，穩定飛行員軍心。

「真的是F-5E老虎戰機！」李姓虎迷興奮說，一早6點多，在家就聽到轟隆的發動聲響，他一聽聲音就知道是熟悉的F-5戰機，立刻盥洗完後，就開車殺到志航基地外守候，等了快2個小時，終於看到2架老虎戰機在空中大轉彎返回基地，能看到老虎再次飛行，真的很開心。