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周錫瑋在昔日國共戰場 發表「我們要和平」宣言

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
前台北縣長周錫瑋（左三）與故金門副司令官沈向奎的公子沈啟國（右二）、金門縣議長洪允典（左二）等人一起發表「我們要和平」宣言。記者蔡家蓁／攝影
前台北縣長周錫瑋（左三）與故金門副司令官沈向奎的公子沈啟國（右二）、金門縣議長洪允典（左二）等人一起發表「我們要和平」宣言。記者蔡家蓁／攝影

11月12日是國父孫中山先生的誕辰，選在今天前台北縣長周錫瑋與故金門副司令官沈向奎的公子沈啟國來到金門和平公園敲響和平鐘並發表「我們要和平」宣言，周錫瑋強調，「和平、奮鬥、救兩岸」具有歷史意義，呼籲兩岸政府與人民，都要珍惜這得來不易的和平因緣，讓金門從「殺戮戰場，變成「和平聖地」。他也說，兩岸的永續和平，是我們今後持續努力的目標。

周錫瑋今天偕同周辦執行長黃紹天、中國國民黨中常委謝坤宏、金門縣議會議長洪允典與多位議員，前立委陳清寶等人到昔日的國共戰場古寧頭金門和平公園敲響和平鐘並發表「我們要和平」宣言，眾人並高喊「拒絕戰爭，只要和平」。

周錫瑋說「和平、奮鬥、救中國」，是孫中山先生一生的職志，而今天的活動則是「和平、奮鬥、救兩岸」，他強調，希望兩岸之間能擁有和平，他說，大家都在講要「尊重」，但「沒有和平就沒有尊重」，大家都希望「繁榮」，但「沒有合作、就沒有繁榮」，所以他強力主張「和平、尊重、合作、共榮」。

「過去的戰爭讓我們妻離子散，造成身體殘缺，金門鄉親都說，我們不要戰爭，我們對大陸也沒有仇恨」， 周錫瑋沈痛的提到， 他說，「拒絕戰爭，只要和平」，全世界的人類都想要和平，只有政客才會想用戰爭奪取他的權力，希望金門可以做為「兩岸和平實驗區」，重新在此建立這樣的制度與區域，讓我們可以像全世界說，我們可以不要戰爭，在此建立一個和平的制度。

周錫瑋也提及，他在民國70年時，在小金門當兵，當時身上要帶120發子彈、槍要帶刺刀、鋼盔、防毒面具跟手榴彈每天要站2班的衛兵，當時只有一個想法，如果共軍真的打來，就要犧牲自己的生命，保護我們的國家，寧可與戰地共存亡，當時大家都想做國家的英雄。

他強調，但時至今天，其實兩岸是可以和平，只要心中抱著和平的想法，拒絕戰爭，可以在金門做一個基地，建立一個新的和平的制度、方式與模式，兩岸能彼此相親相愛，不要仇恨，可以在全世界推廣金門的和平經驗。

他也重申，希望中央政府有這樣胸襟，尊重地方的民意，將過去的殺戮戰場，建立一個和平聖地，這才是走向國際，帶來全世界的大同，最好的作法。

前台北縣長周錫瑋（右二）與金門縣議長洪允典（左二）等人在和平紀念園區敲響和平鐘，並發表「我們要和平」宣言。記者蔡家蓁／攝影
前台北縣長周錫瑋（右二）與金門縣議長洪允典（左二）等人在和平紀念園區敲響和平鐘，並發表「我們要和平」宣言。記者蔡家蓁／攝影
前台北縣長周錫瑋（中）一行到和平紀念園區，發表和平宣言。記者蔡家蓁／攝影
前台北縣長周錫瑋（中）一行到和平紀念園區，發表和平宣言。記者蔡家蓁／攝影
前台北縣長周錫瑋（中）所到之處都大受歡迎，不少人爭著跟他合影。記者蔡家蓁／攝影
前台北縣長周錫瑋（中）所到之處都大受歡迎，不少人爭著跟他合影。記者蔡家蓁／攝影

金門 戰爭 周錫瑋

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