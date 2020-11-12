美五角大廈抬一中原則 台美軍事合作再成不能說的秘密

在美國總統候選人拜登宣布當選後，美台軍事合作朝向低調隱晦。美國國防部五角大廈發言人昨日以「一中原則」否認派遣陸戰輔訓小組抵台後，我國防部今天進一步公開否認輔訓小組抵台協助我訓練，聲稱錯誤訊息。但此案事前本報確曾獲海軍司令部正式回應證實在案，軍方舉措呈現美台關係現況，「一中原則」恐再度成為美台軍事合作主旋律。

今年六月間美軍特戰第一總隊拍攝「EXCELLENCE」（卓越）一片，大量使用美軍來到台灣與我軍共同操演的畫面，進行部隊形象的國際宣傳。片中我軍官兵與美軍在台共同編隊進行測考。美軍在台代號「Balance Tamper」的特戰部隊互動協訓實況，首度曝光。當時國防部對此表達「皆屬正常軍事交流」，表示尊重，但不針對個案評論。態度與今日大相逕庭。

本報十一月九日報導，美國總統大選結果底定，台美在台灣本土的軍事交流互動也可望恢復正常。海軍司令部證實，美國海軍陸戰隊應我軍邀請抵台，九日起連續四周，將在高雄左營軍區教授海軍陸戰隊、兩棲特勤中隊有關突擊舟、快艇滲透作戰課程。這是我國與美軍等盟國軍事互動因新冠肺炎疫情管制中斷七、八個月後，恢復運作的首例，預料美軍各項在台小部隊操演可望據此模式漸次恢復舉行。

報導是日上午曝光後，海軍司令部發出新聞稿，指為維持區域的和平穩定，台美軍事安全合作交流均維持正常進行；但有關個案內容，海軍不予評論。

而為美國海軍陸戰隊輔訓小組來台訓練我陸戰隊，美軍進一步於十一日動用「星條旗報」上詢五角大廈，由發言人作出訊息報導「不準確」的評論，同時聲明一個「中國政策」。我國防部今天跟進美軍舉措，發出新聞訊息宣稱有關媒體報導，美軍陸戰隊到台灣協助陸戰隊軍事訓練的消息，並非事實，是錯誤訊息，海軍也未就相關報導表示證實。

但本報曾於十一月六日具文正式向海軍司令部查詢：美國陸戰隊機動輔訓小組下周起在左營教授突擊舟、快艇滲透作戰，要求說明課程目的與美軍登台是否須經十四天防疫管制。

當日下午經奉核定，獲覆：「1.美輔訓小組教官均遵照衛部防疫政策規定，抵臺已先至防疫旅館進行14天檢疫。2.本案屬例行性之臺美軍事交流合作訓練，希透過美方機動輔訓小組經驗交流，提升本軍陸戰隊小艇作戰能力。」相關評論皆有通聯與書面可證。

近期牽涉美軍與我軍事合作事宜，軍方對外回應顯得「左支右絀」，國防部舉措並非首例。本報曾於十一月一日正式向空軍司令部提問：據詹氏防衛報導去年（2019）五月份美國空軍曾提出需求，考慮請諾廠重新生產F-5零件，計45項1771個，以維持中華民國空軍F-5機型的運作，預計於2020年完成，要求說明此案有無落實？

此案於二日下午獲空軍發言人透過電訪親覆：空軍曾於2016、2018年兩度透過對美軍購管道，希望由美軍為我向F-5原廠諾斯洛普公司申購百餘項至五十餘項機隊所需零附件，但截至當日查證為止，都未獲得回覆。

但此一報導發出約兩小時後，空軍司令部即發出新聞稿，宣稱經查證，西元2016年及2018年空軍確有向美方提出零附件購補需求，美方均有回應並納入後勤零附件籌補管制，雙方溝通順暢。說法與查證時南轅北輒。

空軍曾為此向本報解釋為：後勤部門未完成查證及確認狀況，未來會確實完成查證並獲業管主官確認才提供。