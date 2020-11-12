國防部宣示編成軍事訓練役男城鎮戰大軍 訓練計畫曝光

為強化4個月「軍事訓練役」役男戰力，國防部曾宣布將由軍訓役男編成步兵旅負責「城鎮戰」守備任務。軍方公布訓練方法，未來役男入伍訓除將增加戰鬥體適能及20公里戰術行軍等課目外，在專長訓練階段，將實施4週「城鎮戰」訓練課程，各式輕重型武器都要實施射擊，讓役男可以在編制的任務區裡，實施現地偵察、沙盤推演、陣地構築、火網編成、戰場經營及戰鬥教練等訓練課程。

兵役法前於100年12月28日由總統公布修訂後，83年次（含）以後役男自102年1月1日起停止徵集服常備兵現役，改為徵集接受4個月軍事訓練，自102年至100零9年11月1日止，已完訓42萬5千餘人；但現行4個月的訓練課程屢遭外界質疑，常與徵兵1年或10個月役期比較，被指「訓期偏短、戰技未嫻熟、缺乏部隊磨合、未經歷基地、戰（演）訓任務實務經驗、未按編制專長訓練、各類型武器實彈射擊強度不足、缺乏實戰化訓練以及城鎮戰訓練無法與後續教育召集訓練結合」等看法。

國防部表示，依據當前敵情威脅及現今作戰環境等因素詳實評估及檢討後，精進未來4個月常備兵役軍事訓練，施訓內涵將區分入伍訓練及專長訓練兩階段執行，入伍訓練增加戰術行軍等課目，並調整戰鬥教練為城鎮戰基礎訓練課程；專長訓練置重點於「確按編制施訓、強化編制武器實彈射擊、精進城鎮戰實戰化訓練」等主軸實施改革精進，以奠定後續教育召集訓練根基。

國防部說，入伍訓練將刪除不合時宜課程，增加戰鬥體適能及20公里戰術行軍等課目，模擬戰場景況，磨練臨戰狀況處置能力，並依守備部隊作戰任務及本島城鎮類型，調整「戰鬥教練」為「城鎮戰」基礎訓練，奠定後續專長、城鎮作戰訓練根基。

專長訓練則依新訓旅各營戰時作戰任務類型，實施重點式訓練，採「先編後管」方式於新兵入伍期間即實施編管，使其任務及所受訓練縝密結合，達戰訓合一之目標，全般規劃區分「中級專長」及「一般專長」。

國防部說，中級專長仍按現行作法施訓，第一階段入伍訓練完訓後，至各兵科訓練指揮部（中心）實施第二階段中級專長訓練，以滿足動員編管專長實需。

而一般專長則於入伍完訓後，按作戰編制實施專長訓練，並依各營任務施以4週「城鎮戰」訓練課程。確按編制施訓，達成戰訓合一：各新訓旅接訓軍事訓練役，回歸作戰編制，由

步兵營(營部、步兵及兵器連)、砲兵營及工兵、通信連結合部隊編裝及專長，按建制編組及專長施訓。

國防部說，軍訓役男編成的步兵旅，除步槍射擊由88發增加為262發外，入伍訓練由原44發增加為26發、專長訓練由原44發增加為200零6發外，各式武器均需實施實彈、模擬彈射擊訓練，105榴砲射擊、測量、觀測由原砲兵營建制人員擔任，通信、砲手則納編常備兵役軍事訓練役男實施，比照常備部隊實施砲操訓練、組、聯合操作演練，以提升編制武器射擊能力。

國防部表示，此外，按各步兵營作戰任務類型於專長訓練期間，施予不同城鎮戰，包括灘岸守備、縱深及城鎮守備、重要目標防護等專業訓練，以具備任務執行能力，並依作戰任務及守備區域於現地施訓，置重點於現地偵察、沙盤推演、陣地構築、火網編成、戰場經營及戰鬥教練等訓練課程。