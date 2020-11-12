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國防部修訂「階級坪型」限制 眷改「將官房」待售

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
「國軍老舊眷村改建」案已完成多年，目前全國還有303戶空屋尚未售出，其中有201戶是「將級」軍官才能申請買房的34坪型。圖／本報資料照
「國軍老舊眷村改建」案已完成多年，目前全國還有303戶空屋尚未售出，其中有201戶是「將級」軍官才能申請買房的34坪型。圖／本報資料照

國軍老舊眷村改建」案已完成多年，目前全國還有303戶空屋尚未售出，其中有201戶是「將級」軍官才能申請買房的34坪型。國防部説，現已修訂規定，在第二次價售時取消「階級坪型」的限制，以官兵實際住屋需求為考量，辦理行政規則價售作業要點修訂，讓國防部於辦理第二次價售作業時，得不受階級坪型限制的規定。

按國軍老舊眷村改建配售坪型辦法，34坪型配售將官級原眷戶；30坪型配售校官級原眷戶；28坪型配售尉官、士官級原眷戶；26坪型價售違占建戶；12坪型依前4款對象，其屬鰥寡無依者申請配售或價售之。

立法院認為，國軍老舊眷村改建基金其設立宗旨包含照顧志願役現役軍人的住宅需求，但現行眷改基金零星餘戶標售志願役現役官兵作業中，將價售坪型大小依照官兵的階級來劃定，除12坪型，其餘的坪型原則上不得跨編階申請價購。其中最多人申請的30坪型（含）以上約占實際申請完成件數的58%，代表坪型較符合大多人的居住需求，但作業要點規定標售對象限定校官級以上的軍官才可申請，導致家眷人口數較多的基層官兵，無法透過此措施滿足其居住需求，建議國防部修正坪型申請的資格條件及相關規定，應以實際需求為主要考量，重視官兵的住宅需求，真正落實照顧志願役現役官兵。

國防部表示，為有效推動募兵制及照顧心願役現役官兵，加速眷改基金回收及減少空屋管理費支出，前依國軍老舊眷村條例第16條規定等辦法授權，區分申請官兵官兵服役年資、近4年考績、勳獎及領有軍眷身份證的眷口數等評比分項，依配分比例核算積分，據以辦理零星餘戶價售志願役現役官兵，並將名下無房舍的申請人，列為特別加分事項，以落實照顧有眷無舍官兵，目前國防部已完成5梯次第一次價售作業，共計嘉惠官兵1678人。

國防部說，目前列管的零星餘戶還有303戶，將進行第二次價售，而其中以34坪型共計201戶居多，但受限國軍老舊眷村改建配售坪型辦法第二條第一項第一款至第3款規定，後續將無法售予將級以外的官兵，為兼顧基層官兵實際需求，檢討該條文第三項：國防部於辦理第二次價售作業時，得不受階級坪型限制的規定，但為維將級原有權益，將先行完成其意願調查後，並修訂現行價售作業要點規定，保留必要餘戶，其餘都納入第二次價售作業。

據國防部公布3零3戶餘戶，分布在台中市等8縣市，其中有202戶是將官房型，最多餘戶的是嘉義市建國156村，有72戶，都是34坪的將官坪型房。

國防部公布全國303戶待售眷改房座落位置與坪型。圖／國防部
國防部公布全國303戶待售眷改房座落位置與坪型。圖／國防部

國防部 國軍 眷村

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