低階官兵因公殉職撫卹 遺屬每人每月多分不到5千元

立法院朝野立委計畫修正軍人撫卹條例，提高作戰或因公殉職官兵撫卹金。國防部副部長張哲平今天表示，經國防部統計，因公殉職官兵屬上士二級以下人員者，若由父母兒女妻子分配撫卹金，額度「都非常少」，每人每月僅約4千到5千元之譜；國防部支持修法，將撫卹金額提升到最低生活保障，但須侷限在作戰演訓期間因公殉職者，才享有照顧。

立法院外交及國防委員會今天審議軍人撫卹條例第13條、第21條及第40條條文修草案。針對作戰或因公殉職官兵遺族為未成年子女時，應加發撫卹金至成年或取得學士學位為止，且早期受領撫卹的遺族，也應比照身心障礙官兵均以最新給與基準發給遺族撫卹金，並對於作戰或因公殉職官兵遺族每月均應獲得最低生活保障。國防部說，「時值台海及區域情勢威脅日益嚴峻時刻」，此案修正有助於提振國軍官兵士氣。

民進黨立委王定宇表示，提案修正要解決兩個問題，全年撫恤金以官階薪給與為標準，導致中低官階軍士官兵一旦因公殉職，領到的撫卹金往往未達最低生活照顧標準，政府應對殉職官兵作到最起碼的照顧。

他舉例表示，以漢光36號演習預演因膠舟翻覆殉職的陸戰隊99旅陳志榮士官長為例，在家中支柱已犧牲生命下，全年撫卹金按直系親屬，每人每月僅獲4817元，遠不如最低生活所需；阿瑪勒．道卡杜上士全年撫卹金，所遺留4名子女，每年每月生活僅能領得4816元，同樣未達最低生活所需。他說，當有人為國家、為保護2360萬人安全而殉職，政府不應讓其有後顧之憂。

他進一步說，其次是國軍軍人撫卹條例對未成年子女照顧並沒有相關安排，相較於其他公務體系，是1項缺漏，軍人與一般公務員不同，一般公務員可以服務到65歲，軍人的黃金年月則是20到40歲，子女都未成年，最近發生的不幸案例中，F-5E戰機飛行員朱冠甍中校遺下女兒僅1歲，應由國家來照顧，這是對弟兄最起碼的交待。

國民黨立委呂玉玲也表示，愛護三軍，今年對國軍而言是遺憾的1年，演訓意外頻傳，許多保衛國家的弟兄因此犧牲，必須要提供撫卹的保障。

列席備詢的張哲平表示，行政院日前已開會研討此案，希望相關修法須限縮在「作戰」與「演訓」。主計處則表示，原則支持照顧國軍官兵；人事總處則表示，相關撫卹希望一次性處理。

王定宇也表示，修法應限縮在參加作戰、演訓因公務導致不幸殉職者，要照顧的，就如最近發生的案例，如陸戰隊膠舟翻覆、M41A3戰車翻覆與F-5E戰機落海案等樣態為主，並非無限上綱，需照顧需要幫助者，不能濫發，須精準控制。

張哲平表示，國防部統計，上士二級以下人員，若父母兒女妻子分配撫卹金的話，都非常少，每月約4千到5千元之譜，基於此節，國防部將各年度適用不同法規版本，在此次都調整到上士二級。而國防部上午接獲人行總處提供意見，國防部支持撫卹修法照顧對象，侷限在作戰演訓期間因公殉職者，才享有照顧。