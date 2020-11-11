快訊

任正非：台灣晶片製造世界第一 大陸晶片存三大問題

新冠肺炎疫苗受試者平台開放 不到2小時已破千人登記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

低階官兵因公殉職撫卹 遺屬每人每月多分不到5千元

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
立法院朝野立委計畫修訂軍人撫卹條例，提高作戰或因公殉職官兵撫卹金。國防部副部長張哲平今天表示，經國防部統計，因公殉職官兵屬上士二級以下人員者，若由父母兒女妻子分配撫卹金，額度「都非常少」，每人每月僅約四千到五千元之譜。圖／取自立法院直播畫面
立法院朝野立委計畫修訂軍人撫卹條例，提高作戰或因公殉職官兵撫卹金。國防部副部長張哲平今天表示，經國防部統計，因公殉職官兵屬上士二級以下人員者，若由父母兒女妻子分配撫卹金，額度「都非常少」，每人每月僅約四千到五千元之譜。圖／取自立法院直播畫面

立法院朝野立委計畫修正軍人撫卹條例，提高作戰或因公殉職官兵撫卹金。國防部副部長張哲平今天表示，經國防部統計，因公殉職官兵屬上士二級以下人員者，若由父母兒女妻子分配撫卹金，額度「都非常少」，每人每月僅約4千到5千元之譜；國防部支持修法，將撫卹金額提升到最低生活保障，但須侷限在作戰演訓期間因公殉職者，才享有照顧。

立法院外交及國防委員會今天審議軍人撫卹條例第13條、第21條及第40條條文修草案。針對作戰或因公殉職官兵遺族為未成年子女時，應加發撫卹金至成年或取得學士學位為止，且早期受領撫卹的遺族，也應比照身心障礙官兵均以最新給與基準發給遺族撫卹金，並對於作戰或因公殉職官兵遺族每月均應獲得最低生活保障。國防部說，「時值台海及區域情勢威脅日益嚴峻時刻」，此案修正有助於提振國軍官兵士氣。

民進黨立委王定宇表示，提案修正要解決兩個問題，全年撫恤金以官階薪給與為標準，導致中低官階軍士官兵一旦因公殉職，領到的撫卹金往往未達最低生活照顧標準，政府應對殉職官兵作到最起碼的照顧。

他舉例表示，以漢光36號演習預演因膠舟翻覆殉職的陸戰隊99旅陳志榮士官長為例，在家中支柱已犧牲生命下，全年撫卹金按直系親屬，每人每月僅獲4817元，遠不如最低生活所需；阿瑪勒．道卡杜上士全年撫卹金，所遺留4名子女，每年每月生活僅能領得4816元，同樣未達最低生活所需。他說，當有人為國家、為保護2360萬人安全而殉職，政府不應讓其有後顧之憂。

他進一步說，其次是國軍軍人撫卹條例對未成年子女照顧並沒有相關安排，相較於其他公務體系，是1項缺漏，軍人與一般公務員不同，一般公務員可以服務到65歲，軍人的黃金年月則是20到40歲，子女都未成年，最近發生的不幸案例中，F-5E戰機飛行員朱冠甍中校遺下女兒僅1歲，應由國家來照顧，這是對弟兄最起碼的交待。

國民黨立委呂玉玲也表示，愛護三軍，今年對國軍而言是遺憾的1年，演訓意外頻傳，許多保衛國家的弟兄因此犧牲，必須要提供撫卹的保障。

列席備詢的張哲平表示，行政院日前已開會研討此案，希望相關修法須限縮在「作戰」與「演訓」。主計處則表示，原則支持照顧國軍官兵；人事總處則表示，相關撫卹希望一次性處理。

王定宇也表示，修法應限縮在參加作戰、演訓因公務導致不幸殉職者，要照顧的，就如最近發生的案例，如陸戰隊膠舟翻覆、M41A3戰車翻覆與F-5E戰機落海案等樣態為主，並非無限上綱，需照顧需要幫助者，不能濫發，須精準控制。

張哲平表示，國防部統計，上士二級以下人員，若父母兒女妻子分配撫卹金的話，都非常少，每月約4千到5千元之譜，基於此節，國防部將各年度適用不同法規版本，在此次都調整到上士二級。而國防部上午接獲人行總處提供意見，國防部支持撫卹修法照顧對象，侷限在作戰演訓期間因公殉職者，才享有照顧。

國防部 軍人 國軍

延伸閱讀

繼開除防長 白宮安插3效忠川普官員進五角大廈

大學拚國防 跨領域學者齊聚中大討論數位戰爭

修法提高軍人殉職撫卹 國防部：台海嚴峻有助提振士氣

國防部完成聯兵營驗證 部隊機動速度加快時速20公里

相關新聞

聯兵營42驗證大秀機動力 加快行軍時速20公里

為達「一個營就能戰鬥」目標，國軍去年成立聯合兵種營，軍方指出，聯兵營通過11類、42項驗證，配合主戰裝備漸次獲裝，打擊部...

低階官兵因公殉職撫卹 遺屬每人每月多分不到5千元

立法院朝野立委計畫修正軍人撫卹條例，提高作戰或因公殉職官兵撫卹金。國防部副部長張哲平今天表示，經國防部統計，因公殉職官兵...

伙房兵遭精簡 立委披露8個軍事部門近期險斷炊

國軍「精進案」裁撤二線機關與學校「伙房兵」職缺，將炊事任務委由民間承攬。民進黨立委趙天麟今天在立法院披露，因一家承攬軍中...

全民防衛人人有份？從德日和以色列歷史經驗省思

今年10月，政治新星吳怡農和前參謀總長李喜明的聯名投書又激起討論，該文指出我國目前的後備軍人毫無戰力可言，因此應以嶄新觀念建立「全民國土防衛機制」，編組「國土防衛部隊」，讓每位國人都從身邊的家園開始落實「全民防衛」，平時救災，戰時作戰，達成兵民合一，保家衛國的目的。

共軍運-8反潛機今再侵我空防 空軍巡邏兵力對應

國防部公布中共解放軍進入我西南空域活動情況，今(10)日上午一架運-8反潛機進入我西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應...

共軍擾台頻繁 軍友社慰勞海空軍辛勞

兩岸局勢緊繃，中共解放軍頻頻派出機艦兵力，接近我方海空域施壓。中華民國軍人之友社近日先後前往海空軍多處基地，慰問官兵辛勞...

美選後台海情勢 國防部：除西南空域共機 其餘無異常

針對美選後的台海情勢，國防部發言人史順文上午表示，目前除共機侵擾我南海空域情況，其餘並無異常。中共軍事挑釁或行動，若威脅...

國軍成立「疫情指揮中心」 監控範圍不只新冠肺炎

國防部新編成「國軍疫情指揮中心」，國軍疫情指揮中心主任陳怡蓉今天表示，指揮中心監控的疾病，除當前新冠肺炎外，另以法定傳染...

杜絕新冠肺炎疫情 國防部成立「國軍疫情指揮中心」

為杜絕軍方新冠肺炎疫情再起，國防部今日宣布將成立「國軍疫情指揮中心」，軍醫局副局長蔡建松表示，指揮中心下轄疫情監控反應組...

修法提高軍人殉職撫卹 國防部：台海嚴峻有助提振士氣

立法院計畫修訂軍人撫卹條例，提高作戰或因公殉職官兵撫卹金，且舊制撫卹也應以最新給與基準發給遺族撫卹金。國防部今天表示支持...

西裝藏裝備 國安局披露特勤隨扈執勤每日滾動式換裝

國軍人員每年定額服裝費是9860元，特勤人員勤務服裝費每人每年則編列2萬3千元，達二點五倍。國安局特勤中心副指揮官周廣齊...

美軍改弦易轍：台灣不沉母艦思維下的造艦困境

近來五角大廈積極討論美國海軍未來造艦計畫，以因應新的印太戰略。由媒體獲得的文件與相關報導，美國海軍在接下來的25年內，將大幅增加作戰艦艇的數量，預計在2045年時，達到500艘以上的規模。

熱門新聞

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

挺中天？柯文哲嗆蔡政府：三民自跟中天一樣標準就好

新冠疫苗搶先打！我臨床試驗即起開放登記 五類人不適合

美台經濟對話20日在華府舉行 經部次長與柯拉克對談

我國主動開放萊豬？蘇揆：沒有說我們要賣 人家不能進來

小編被抓包 柯文哲狠酸蘇貞昌了不起：另一種心平氣和

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。