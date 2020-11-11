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伙房兵遭精簡 立委披露8個軍事部門近期險斷炊
國軍「精進案」裁撤二線機關與學校「伙房兵」職缺，將炊事任務委由民間承攬。民進黨立委趙天麟今天在立法院披露，因一家承攬軍中炊事業務廠商發生內部糾紛，有八個軍事單位因此險些斷炊，只能吃便當，軍方緊急調派其他單位有炊事專長的官兵支援解決問題。
立法院外交及國防委員會今天審議軍人撫卹條例第十三條、第二十一條及第四十條條文修草案。趙天麟質詢指出，他接獲陳情，因一家承攬軍中伙食炊煮的廠商出問題，因之有八個軍事學校差因此斷炊，原傳只能吃便當，國防部向他說明已調派有炊事專長的士兵支援。
根據趙天麟披露，因廠商糾紛伙食受到影響的單位，包括陸軍專科學校、陸軍後勤訓練中心補運分、陸軍化生放核訓練中心、陸軍飛彈光電基地勤務廠、陸軍汽車基地勤務廠、陸軍通信電子器材基地勤務廠、陸軍後勤訓練中心技訓分部與海軍陸戰隊學校。
他表示，國軍兵力精簡不能精簡掉伙食兵，但國防部不聽建議將之精簡，這些戰鬥外圍單位未來打仗怎麼辦？他具體建議，若能恢復伙食兵編制最好，若不行，軍方應有宏觀調控機制，不能因單一廠家極盡攏斷軍中炊煮市場，因此導致國軍飲食受到影響。
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