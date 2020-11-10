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共軍運-8反潛機今再侵我空防 空軍巡邏兵力對應
國防部公布中共解放軍進入我西南空域活動情況，今(10)日上午一架運-8反潛機進入我西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並實施廣播驅離、防空飛彈追監。
國防部今天舉行記者會，針對美選後的台海情勢，國防部言人史順文表示，目前除國防部網站、即時軍事動態專區公布的共機侵擾我南海空域情況，其餘並無異常。
史順文說，國軍針對中共軍事挑釁或行動，若威脅台海區域和平或穩定，會持續運用聯合情監作為，密切掌握，並研判共軍軍事動態或企圖，提早因應。另外秉持不怯敵、不挑釁與愈接近本島、愈積極處置原則，妥適應處。
國防部今天傍晚透過官網即時軍事動態專區，披露共機最新持續在西南空域活動與因應狀況，並公布攝得運-8反潛機照片。而國防部長嚴德發已兩度公開表示，共機之舉在為畫設南海防空識別區舖陳。
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