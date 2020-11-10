共軍擾台頻繁 軍友社慰勞海空軍辛勞

兩岸局勢緊繃，中共解放軍頻頻派出機艦兵力，接近我方海空域施壓。中華民國軍人之友社近日先後前往海空軍多處基地，慰問官兵辛勞。慰勞海軍艦隊指揮部時，理事長李棟樑也特別向指揮官高嘉濱中將，以及身兼109年度海軍敦睦支隊長的參謀長陳道輝少將致意，表示4月間的敦睦艦對染疫事件，兩人與全體海軍弟兄，都受了很大的委屈。

李棟樑表示，近日因應中共擾台行動，身處第一線的海空軍，必然比平常更辛苦、壓力更大，因此他期勉軍友社能夠扮演為官兵打氣，以及民間企業與國軍之間橋樑的角色。