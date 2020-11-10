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共軍擾台頻繁 軍友社慰勞海空軍辛勞
兩岸局勢緊繃，中共解放軍頻頻派出機艦兵力，接近我方海空域施壓。中華民國軍人之友社近日先後前往海空軍多處基地，慰問官兵辛勞。慰勞海軍艦隊指揮部時，理事長李棟樑也特別向指揮官高嘉濱中將，以及身兼109年度海軍敦睦支隊長的參謀長陳道輝少將致意，表示4月間的敦睦艦對染疫事件，兩人與全體海軍弟兄，都受了很大的委屈。
李棟樑表示，近日因應中共擾台行動，身處第一線的海空軍，必然比平常更辛苦、壓力更大，因此他期勉軍友社能夠扮演為官兵打氣，以及民間企業與國軍之間橋樑的角色。
軍友社近日先後探訪海軍艦隊指揮部、陸戰隊指揮部、兩棲偵搜大隊、爆破中隊、三芝雷達站、三總左營分院，空軍石門雷達站、嵩山雷達站等單位，致贈慰問金與慰勞品。此外，今年7月3日漢光演習中，陸戰隊99旅士官長陳志榮因突擊艇翻覆而殉職，身後遺下懷孕妻子與不及見面的第一個小孩。陸戰隊為照顧遺眷，將陳太太聘為文職雇員。此次李棟樑南下，特別致贈禮金給已經足月待產的陳太太，祝她母子平安。
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