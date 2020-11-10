美選後台海情勢 國防部：除西南空域共機 其餘無異常

針對美選後的台海情勢，國防部發言人史順文上午表示，目前除共機侵擾我南海空域情況，其餘並無異常。中共軍事挑釁或行動，若威脅台海區域和平或穩定，國軍會持續運用聯合情監作為，密切掌握，並研判共軍軍事動態或企圖，提早因應。

國防部上午舉行記者會，對於美國總統川普9日突然透過推特宣布開除美國國防部長艾斯培（Mark Esper），外界關切是否影響現行台美間軍事合作等政策。

史順文答詢表示，政策有延續性，美國印太戰略的主要目的是在維持區域的和平跟穩定，持續結合區域內理念相同的國家，遏止中共在這塊區域軍事活動的擴張，這是符合美國與區域理念相同國家的戰略利益，台灣又位居整個印太戰略一個的關鍵位置，是區域秩序穩定的重要環節。所以美國應當會持續地推動其印太戰略，不會受到影響。他認為，美方戰略有其完整性，相信印太戰略不會受到影響。

而針對美選後的台海情勢，史順文表示，美國總統大選不管是在選前或選後，國軍運用聯合情監偵作為，充分掌握台海及區域情勢，並且完成相應處與準備，目前除國防部網站、即時軍事動態專區公布的共機侵擾我南海空域情況，其餘並無異常。但是國軍會針對中共軍事挑釁或行動，若威脅台海區域和平或穩定，會持續運用聯合情監作為，密切掌握，並研判共軍軍事動態或企圖，提早因應。另外我們持續秉持不怯敵、不挑釁與愈接近本島、愈積極處置原則，妥適應處。